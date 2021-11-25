迷你豆漿機｜7款攪拌破壁機$300有找　自動烹調豆漿糖水養生茶

迷你豆漿機，亦稱「魔食杯」，是一個人小家電的代表之一。賣點在於免泡豆，用乾豆及濕豆也可，透過每分鐘約3萬次轉速摩打，配合高轉速的的不鏽鋼刀頭擊碎食材，將堅硬的大豆、黑米、堅果等，加水打爛成細滑的豆漿、米漿、中式糖水等，無需過濾渣滓，「破壁」強大研磨細膩，約30分鐘自動煮滾，熱燙享用。



迷你豆漿機已出售了數年，它不只於做豆漿，也可煮湯、中式糖水及奶茶等，是一人小家電的代表之一。（brunohotplatehk IG）

迷你豆漿機的另一賣點是多功能用途，可成為豆漿機、燒水壺、煮茶器、養生電煮壺、迷你燉鍋、攪拌機及榨汁機等。同時附設安全鎖設計，緊扣及對準標誌才能啟動豆漿機，另附自動清洗功能及防滑設計，用家亦無需打開蓋便可倒出飲品，避免被蒸氣燙傷。容量一般是300-400毫升，每次可提供一至兩杯分量，體積高度約23-30厘米，闊約11-15厘米，深約10厘米。

按圖了解市面上的迷你豆漿機詳情（價錢介乎$298-$698）︰

+ 2

除了豆漿，也可自家製作各類冷熱飲品，附設自動加熱煮滾功能，將飲品充分加熱至100°C，用家可直接倒出飲品/中式糖水/濃湯飲用，其他養生茶如薑汁、紅棗茶、健康果汁及蔬果昔也能製作，用家可自己控制糖分，使飲品更健康。

以下有食譜參考，大家可參照分量，善用迷你豆漿機創作︰

相關食譜︰【黑芝麻杏仁豆漿食譜】自製簡易養生飲品 潤腸潤肺潤膚預防乾燥

黑芝麻杏仁豆漿食譜

相關食譜︰【薏仁紫米露食譜】健脾利濕活血抗老 30分鐘簡單自製養生飲品

薏仁紫米露食譜

相關食譜︰【芝麻糊食譜】黑芝麻潤膚養顏抗氧化 加白米添香滑

芝麻糊食譜

相關食譜︰【中式糖水食譜】開心果花生糊30分鐘搞掂 多做一步香味倍添

開心果花生糊食譜

相關食譜︰【南瓜奶露食譜】養生中式糖水香滑順喉 添粟米百合美味昇華

南瓜奶露食譜

延伸閱讀︰即熱式飲水機｜慳電慳位免飲千滾水 小巧標緻$1000以下8款精選