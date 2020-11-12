【中式糖水食譜】開心果花生糊30分鐘搞掂　多做一步香味倍添

中式糖水中有五花八門的「糊」，包括芝麻糊、花生糊、合桃糊和腰果糊等，堅果類等食材經常是製作中式糖水的材料，不過好少發現會用開心果來做糖水，其實開心果糊的味道非常可口！

開心果花生糊味道非常可口，兩者相配相得益彰。

太子有間中餐館，店中的開心果糊是客人必點的招牌菜，開心果被磨到徹底粉碎，口感十分幼細，翡翠綠的顏色由原本是墨綠色的開心果氧化後變成。但翡翠綠在食物顏色上未必太討好，故此，不妨加花生來配合開心果做成「開心果花生糊」。

若家用的攪拌機/食物料理機的馬力較大或已備有「煮糖水」的預設功能，基本上攪拌機已充分地將食材破壁成糊。

厚為糊；薄為露，開心果花生糊的質地較為濃厚，若喜歡薄身一些，可在攪拌時多添水分，或在煮溶冰糖期間，不用加沾米粉水，「糊」類糖水其實在冷卻後也會愈來愈稠身的。若追求糖水中沒有渣滓及顆粒，可以在攪拌完後，過密篩或用煲湯魚袋隔渣。如果家用的攪拌機/食物料理機的馬力較大或已備有「煮糖水」的預設功能，基本上攪拌機已充分地將食材破壁，自煮成糊，不用再隔渣已可。

開心果花生糊有是極香濃的氣味，十分誘人！

開心果花生糊誘人之處是極香濃的氣味，在攪拌前用白鑊（鑊中不用放油）以細火炒香開心果及花生約5分鐘，切記不要有烘焦，否則有燶味便破壞了糖水的味道。炒好後的開心果及花生放入攪拌機，加水攪拌成糊，將糊倒入湯鍋，用慢火拌煮免黐底，並加入粘米粉水（按需要）快手拌勻，後下冰糖煮溶完成。

開心果花生糊食譜

攝錄、攝影：詹郭敏、蕭文學

剪接：梁惠怡

健康小貼士︰

開心果的維他命B6含量非常豐富，攝取足夠的B6有助減輕抑鬱和焦慮。另含豐富抗氧化劑，例如葉黃素和玉米黃素，兩者能促進眼睛健康，攝取足夠的抗氧化劑也有助減炎症發生。 花生含豐富的脂肪、蛋白質、礦物質及氨基酸，可促進腦細胞發育，增強記憶，也可健脾和胃、潤肺化痰、益氣止血。

開心果的維他命B6含量非常豐富，攝取足夠的B6有助減輕抑鬱和焦慮。

【同場加映】開心果6大好處

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