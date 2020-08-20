【黑芝麻杏仁豆漿食譜】自製簡易養生飲品　潤腸潤肺潤膚預防乾燥

註冊中醫師鍾啟福博士曾在受訪時表示黑芝麻及南杏是很好的秋季食材，兩者皆有通便及潤膚作用。黑芝麻主要於潤腸潤燥、補益強身；南杏可潤肺潤腸。因此自製豆漿時，可考慮加入黑芝麻及南杏，簡單完成一杯美味及健康飲品，兼具食療價值。

黑芝麻及南杏是很好的秋季食材，兩者皆有通便及潤膚作用。

這杯「黑豆漿」，滲出淡淡黑芝麻及杏仁香味，黑色看來又帶點神秘，相比普通的白色豆漿更富特色。《本草求真》說：「胡麻（芝麻）補血、暖脾、耐飢。凡鬚髮不烏，以投。」意思是經常食用黑芝麻有利維持頭髮健康生長，老少咸宜。更適合因肝腎不足所致的脫髮，適合中年人或老年人作保健之用。

黑芝麻杏仁豆漿製作簡便，比普通白色豆漿更香濃。

用攪拌機自製豆漿最方便，若果馬力較強大的話，甚至不用隔篩過濾，豆漿已是順滑細緻，飽滿光澤。市面有部分攪拌機已預設不同功能，包括煮豆漿、糖水、忌廉湯及果昔等，按動「煮豆漿」鍵，攪拌機會自動加熱煮滾，烹調時間約24分鐘完成。如果只有簡單攪拌功能的blender，攪完豆漿後，按需要隔渣過濾，在鍋內加熱再煮。

按圖了解黃豆、黑芝麻及杏仁的療效︰

建議可將黑芝麻及杏仁先在白鑊中用細火烘香，才跟浸軟的黃豆一起攪拌，香味有所提升。如果略嫌麻煩鎖碎，亦可於洗淨食材後，置入機中攪拌。此外，開水及糖的分量可加可減，請自行控制濃稠度和甜度，或是不用食譜中的砂糖，改用冰糖及黃糖亦得，盡情發揮設計適合自己口味的豆漿飲品。

現時的攪拌機不止於攪拌，附設多樣自動烹調程式（中式湯、豆漿、中式糖水、嬰兒糊、芝麻糊、粟米汁、五穀米糊、養生茶、果汁及沙冰） 等。

黑芝麻杏仁豆漿食譜

攝影︰尹嘉蔚、詹郭敏、陳錦超

攝錄：詹郭敏、陳錦超

剪接：楊帆

廚具（BL967B 1.75公升 養生烹煮機）提供︰特福

健康小貼士︰

黑芝麻潤腸補血；杏仁潤肺養膚；黃豆健脾利水。

黑芝麻杏仁豆漿，黑芝麻可潤腸補血；杏仁能潤肺養膚；黃豆可健脾利水。

相關食譜：

【豆漿食譜】潤肺健脾養心安神蓮子雪耳豆漿 自製養生飲品強體魄

蓮子雪耳豆漿食譜

【薏仁紫米露食譜】健脾利濕活血抗老 30分鐘簡單自製養生飲品