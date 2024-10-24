中式糖水食譜｜薏仁紫米露健脾利濕活血抗老　30分鐘簡易養生甜品

薏仁紫米露（薏仁紫米漿），香港人較少喝米漿，台灣人則有喝豆漿及米漿（米奶）的習慣，尤其在早餐時飲用，開啟活力充沛的一天。米漿一般來說比豆漿的口感濃稠，自己在家製作米漿如豆漿一樣容易。



薏仁紫米露（薏仁紫米漿），米漿比豆漿的口感濃稠。

將需要的食材全部放進有強勁馬力的攪拌機，按動「Dessert」（中式糖水）鍵，自動加熱煮滾，全程34分鐘完成。

將需要的食材放入攪拌機，此機全程用34分鐘完成烹調米漿及中式糖水。

按需要可酌量多加一點開水控制濃稠度。稍為淡味的可當成養生飲品，若喜歡當成甜品，不妨多加一些冰糖或椰奶。至於，米漿的「米」會用上紫米（黑糯米、黑米）、白米、糙米或小米等，摻入不同的養生食材便可製成有食療功效的飲品，或有助健脾益氣、養顏美肌、補充體力及增強免疫力。

米漿過濾後會更順滑，更有光澤。

薏仁紫米露中的食材要預先浸發，紫米浸上2小時，薏仁同樣，白米浸半小時。它們在中醫理論上具備不同的食療效用。

按圖了解薏仁、紫米及白米的療效︰

薏仁：味甘、淡，性微寒。助利水滲濕，健脾，除痹，清熱排膿。清利濕熱宜生用，健脾止瀉宜炒用。

黑糯米：味甘性溫，具滋陰補腎、活血及暖脾胃之效，長期食可改善睡眠、頭昏目眩、氣血不足等問題，另有豐富的花青素，助抗衰老。

白米：補中益氣、健脾養胃、除煩渴、長肌肉及止腹瀉。

薏仁紫米露食譜

攝影︰尹嘉蔚、詹郭敏、陳錦超

攝錄：詹郭敏、陳錦超

剪接：莊堅毅

廚具（BL967B 1.75公升 養生烹煮機）提供︰特福

健康小貼士︰

黑糯米助益腎抗老；白米可補氣養胃；薏仁能利濕健脾。



黑糯米助益腎抗老；白米可補氣健脾；薏仁能利濕健脾。

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