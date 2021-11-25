飲食熱話｜英擬立例活煮龍蝦螃蟹章魚犯法　研究表示牠們感知痛覺

一般人在處理或操作動物時，應秉持使動物產生最少痛苦及傷害的方式，但對於和人類演化分歧較遠的動物，尤其是無脊椎動物與海鮮，我們在實踐上愈難理解，該怎麼樣適當處理才能降低牠們的痛苦與不適。



英國政府委託倫敦政治經濟學院（LSE）進行的一項審查報告出爐，認定章魚、螃蟹和龍蝦等動物，具有複雜的中樞神經系統，能夠感知疼痛、創傷與痛苦，並建議勿將其活煮。英國政府19日據此宣布，將這些動物添入《動物福利法案》所保護的感知動物名單中。

▼什麼是感知動物？LSE審查報告細節內容（按圖看清）

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感知動物（sentient beings）意指動物有能力體驗感受痛苦、快樂和恐懼等情緒。歐盟早在10多年前承認動物具有感知能力，必須成為應被保護的對象，英國政府與動保團體也認為制定法律時，應考慮與保護到感知動物的情緒和福利，今年5月推出新的《動物福利（感知）法案》（Animal Welfare (Sentience) Bill），將脊椎動物納入感知動物的名單中。

倫敦政治經濟學院（LSE）近期公布報告，在審查了300多項現有科學研究來評估動物的感知證據之後，得出結論──頭足綱軟體動物（如章魚、魷魚和墨魚）和十足目甲殼類動物（如螃蟹、龍蝦和小龍蝦）應被視為感知動物，而且人類不應該將其活煮。

英國政府在19日的公告中強調，現階段將頭足綱動物和十足目動物納入感知動物，並不會影響任何漁業、餐飲業的現有行業慣例，也不會對貝類捕撈或餐廳廚房工作產生直接影響，目的旨在於確保在未來決策能充分考慮動物福利。

「《動物福利法案》鄭重地保證，制定新法律時將確切考慮動物福利。科學清楚表明，十足目動物和頭足綱動物會感到疼痛，因此，我們將牠們涵蓋於這項重要的立法當中是正確的」，英國動物福利部長戈德史密斯（Zac Goldsmith）在聲明中說道。

該法案尚未完成立法，根據英國政府規劃，新法通過後，將依法建立「動物感知委員會」（Animal Sentience Committee）以調查、監督政府決策是否顧慮感知動物的福利，並定期提交報告。

章魚的「靈性」近年獲得更多關注，今年奧斯卡（Oscars）最佳紀錄片《我的章魚老師》（My Octopus Teacher）展示了章魚的獨特能力，其大腦結構雖與人類非常不同，但具有一些與哺乳動物大腦相同的功能，例如學習能力、解決問題的能力，甚至可能還有做夢的能力。

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LSE的報告將動物的感知能力分為八種不同項目來衡量，包括學習能力、疼痛感受器的敏感度、疼痛感受器與大腦某些區域之間的聯繫活絡度、對麻醉劑或鎮痛劑的反應能力，以及是否具有接收威脅與獎勵、試圖保護自己免受傷害或威脅等行為能力。

報告指出，研究人員分別發現「非常有力」與「有力」的證據表明章魚與大多數螃蟹擁有感知能力。對於其他動物，例如魷魚、墨魚和龍蝦，他們發現證據充足但不強。

然而報告也註明，有些動物的感知研究證據較不充足，是因為科學家對不同動物的關注程度相差甚大，有些動物因為方便在實驗室中保存或方便獲取，所以得到更多科學家的注意力。基於上述原因，報告認定若只將章魚和螃蟹列入感知名單是不合適的。

LSE這份報告還提供，若要運輸、擊暈和宰殺十足目和頭足綱動物時，可參照的最佳做法。報告建議，飼養者不要在繁殖季界對甲殼動物剪除眼柄（eyestalk ablation），否則可能會對牠們造成緊迫與痛苦；勿讓不專業處理者接觸活的十足目和頭足綱動物；勿使用極端的屠宰方法，不要活生生剝殼與煮熟。

英國推動全面改善動物福祉

英國早在1911年通過「動物保護法」（Protection of Animals Act），成為全球第一個立法保障動物福利的國家，多年修法的成果包含推行寵物狗強制植入晶片、禁止產蛋雞農使用格子籠（battery cage）、在屠宰場強制裝設監視器、虐待動物最高刑罰從6個月增加至5年。

為進一步落實改善動物處境，英國政府自今年5月公布「動物福利行動計劃」（The Action Plan for Animal Welfare），對象包含寵物、家畜與野生動物。計劃將新增規範，終止以肥育與屠宰為目的之活體動物出口、檢討育養家禽及豬隻等動物的牢籠使用、改善動物屠宰之福利、禁止進出口鯊魚翅產品、禁止在英國刊登騎大象等影響動物福祉的不良廣告。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：章魚、螃蟹、龍蝦等動物擁有知覺，感受得到痛苦！英國研究呼籲勿活煮】

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