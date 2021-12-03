柚子甜品料理｜高知縣柚子黃金兩星期　香甜清新最宜做蛋糕配海鮮

外遊旅行的日子看似遙遙無期，在港模仿遊日或許成了新常態。日本高知縣是日本國民篤定的美食之都，該縣盛產各種柑橘類水果，當中以黃柚子聞名於世，當地廚師喜用柚子搭配海鮮和魚生，利用柚子製成柚子醬、柚子醋、柚子胡椒和柚子味噌。甜品師亦不甘示弱，充分善用柚子肉、柚子汁、柚子皮料理成各式柚子蛋糕、甜品及糖漬。



日本高知縣的黃柚子是招牌農產品，深受廚師和甜品師喜愛，是倍受重視的食材。（尹嘉蔚攝）

11月尾至12月初柚子最當造

高知縣的黃柚子是家喻戶曉的招牌水果，在當地已種植逾160年，並在秋冬季節當造，而在11月尾至12月初盛產的柚子更是香甜，大廚會將新鮮摘下的柚子盡快取肉榨汁，把握柚子香味最是濃郁的時候精製各樣柚子美食。黃柚子的味道類似檸檬混合青檸，略帶苦味和花香，卻締造出巧妙的平衡。

高知黃柚子的收成期自11月起，此時的柚子有鮮豔的黃色外皮，甜酸的香氣特出，而且豐潤多汁，十分適合用於製作甜品。（大會提供相片）

清新柚子助食物提鮮

由於風味獨特，清香微酸的柚子深受廚師和甜品師喜愛，是倍受重視的食材。柚子汁的酸度有助於保存海鮮，讓食物的風味更清新有助提鮮，於是取柚肉榨汁，製成醬汁，讓沙律、魚肉和烤肉充柚子香氣。柚子醋也將柚子的精華發揮得淋漓盡致，用柚子、大豆混合而成，高知縣的主廚更會在米飯中添加柚子醋，令飯粒沾上柚子香。而柚子皮常當成佐料使用，搭配點心或甜點，也讓青椒與辣椒更添清新。

當地大廚經常將柚子皮剁碎，加入海鮮料理以助開胃，柚子皮也常當成佐料使用，搭配點心或甜點。（KOCHI FRESH官網圖片）

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掏空了的柚子殼可盛載海鮮，尤其是鰹魚和生魚片，當地大廚也經常將柚子皮剁碎，加入海鮮料理，不僅有助開胃，還能散發誘人的香氣。整個柚子由內到外均能善用，不僅是當水果直接食用，更是烹調料理中的萬用食材。

除了柚子，高知縣是日本農業的中流砥柱，當地的優質食材還有土佐甜椒、茄子、韭菜、茗荷、青紫蘇葉、番茄、青瓜、薑、秋葵、哈密瓜、新高梨、山椒、草莓、蜜柑、檸檬、鰹魚、淡水蝦、鰻魚、筋青海苔、香魚、海扇蛤、土佐褐毛牛、清酒和日曬鹽等，喜愛美食及烹飪的朋友，下次有機會去一趟高知縣尋味吧！

掏空了的柚子殼可盛載海鮮，尤其是鰹魚和生魚片。.（KOCHI FRESH官網圖片）

Café Life 期間限定柚子甜品

日期：12月1日至15日

地點： Cafe Life各分店（上環皇后大道中251號太興中心二座地下、銅鑼灣Sogo、尖沙咀K11 Art Mall）

查詢︰2810 6755

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參考資料︰高知縣農產品出口官網