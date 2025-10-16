柚子蜜金沙骨食譜｜開胃簡易家常菜　鬆肉調味上光1 take過零難度

曾經在一個日本烹飪節目看過，每位廚師都要挑戰30分鐘內炮製6道菜供6位嘉賓評判品嘗，實時拍攝，由零開始，很多省時入廚小技巧都令人印象深刻。這道柚子蜜金沙骨也是從那裏偷師。



日廚挑戰30分鐘炮製6道菜！

廚師為了挑戰30分鐘炮製6道菜，差不多每道菜都要同時進行。其中一道便是「柚子蜜金沙骨」。一開始廚師便把沖洗乾淨的肉排放在小鍋內，什麼油或調味也沒有，只放柑桔蜜或柚子蜜之類，燜煮約20分鐘，成品美味晶瑩。廚師解釋一樣材料，當中成分（如果肉、果膠、蜂蜜等）已包含了鬆肉、調味與讓賣相亮麗的效果，只需不時攪拌免黏鍋便可。

柚子蜜金沙骨食譜｜多1步驟更易掌握

當時感覺很神奇，翌日試煮，1 take成功。不過，並非萬試萬靈，用什麼肉也是關鍵，有次標水太多，肉質不夠晶瑩；有次油分不足，很快焦燶。幾經試驗，得出保證成功的方法。先把金沙骨汆出，去掉肉膻味，也避免燜煮時標水，肉質更嫩滑。加入味醂，可令肉質富光澤和增添肉的鮮味；豉油只是想平衡柚子蜜的甜膩，兩者還可避免金沙骨因沒水分，未煮滾便燒焦的情況，看似複雜了，其實，讓新手更易掌握，少出岔子才真。不過，你也可試試日廚的方法，勝在方便快捷！

柚子蜜金沙骨食譜（歡迎下載）

柚子蜜金沙骨食譜

柚子蜜金沙骨食譜

材料：

金沙骨250克

柚子蜜3湯匙

味醂2湯匙

豉油1湯匙

做法：

1 煲滾水，放入金沙骨汆水，水再滾時盛起，瀝乾。

2 燒熱鍋，放入金沙骨。

3 加入豉油、柚子蜜、味醂拌勻。

4 以中大火滾起後，轉細火，燜煮約20分鐘至收汁即成。

不失敗貼士：

~金沙骨宜選半肥瘦，下鍋不用放油，自有油滲出更惹味。

~由於柚子蜜易焦燶，燜煮期間須攪拌或反轉。

攝錄、剪接：歐嘉樂、梁宏圖



其他相關食譜：

金沙骨食譜｜蜜汁燒金沙骨焦香惹味 1招免焗爐效果勁似叉燒！

蜜糖醬燒金沙骨食譜

蜜糖醬燒金沙骨食譜

材料：

一字骨500克

蜜糖1湯匙

醃料：

叉燒醬3湯匙

生抽1湯匙

老抽1湯匙

糖1湯匙

酒1湯匙

粟粉1茶匙

做法：

1. 一字骨洗淨，放入醃料拌勻，醃約3小時或以上。

2. 燒熱鑊，墊上錫紙，下油。

3. 放入一字骨，以中慢火煎至熟。

4. 微微焦香時，下蜜糖拌勻，即成。

【番茄牛肋骨食譜】雪藏肉3招輕鬆變上菜 鮮甜嫩滑冰糖不可少

番茄牛肋骨食譜

+ 1

番茄牛肋骨食譜

材料：

牛肋骨600克

番茄3個

洋蔥1個

蒜頭4粒

豉油2.5湯匙

冰糖60克

米酒1.5湯匙

茄汁2湯匙

水150毫升

做法：

1. 牛肋骨解凍後，洗淨。

2. 放入一鍋滾水中汆燙，水再滾後盛起，瀝乾。

3. 番茄洗淨切角，洋葱去衣切粗條，備用。

4. 燒熱鍋下油、蒜頭爆香，放入牛肋骨爆炒。

5. 加入豉油、米酒、水、冰糖拌勻。

6. 加入洋葱、番茄炒拌。

7. 大火爆炒滾起後，轉細火燜45分鐘。

8. 下茄汁，拌勻，即成。