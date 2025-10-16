柚子蜜金沙骨食譜｜開胃簡易家常菜 鬆肉調味上光1 take過零難度
曾經在一個日本烹飪節目看過，每位廚師都要挑戰30分鐘內炮製6道菜供6位嘉賓評判品嘗，實時拍攝，由零開始，很多省時入廚小技巧都令人印象深刻。這道柚子蜜金沙骨也是從那裏偷師。
日廚挑戰30分鐘炮製6道菜！
廚師為了挑戰30分鐘炮製6道菜，差不多每道菜都要同時進行。其中一道便是「柚子蜜金沙骨」。一開始廚師便把沖洗乾淨的肉排放在小鍋內，什麼油或調味也沒有，只放柑桔蜜或柚子蜜之類，燜煮約20分鐘，成品美味晶瑩。廚師解釋一樣材料，當中成分（如果肉、果膠、蜂蜜等）已包含了鬆肉、調味與讓賣相亮麗的效果，只需不時攪拌免黏鍋便可。
柚子蜜金沙骨食譜｜多1步驟更易掌握
當時感覺很神奇，翌日試煮，1 take成功。不過，並非萬試萬靈，用什麼肉也是關鍵，有次標水太多，肉質不夠晶瑩；有次油分不足，很快焦燶。幾經試驗，得出保證成功的方法。先把金沙骨汆出，去掉肉膻味，也避免燜煮時標水，肉質更嫩滑。加入味醂，可令肉質富光澤和增添肉的鮮味；豉油只是想平衡柚子蜜的甜膩，兩者還可避免金沙骨因沒水分，未煮滾便燒焦的情況，看似複雜了，其實，讓新手更易掌握，少出岔子才真。不過，你也可試試日廚的方法，勝在方便快捷！
柚子蜜金沙骨食譜（歡迎下載）
柚子蜜金沙骨食譜
材料：
金沙骨250克
柚子蜜3湯匙
味醂2湯匙
豉油1湯匙
做法：
1 煲滾水，放入金沙骨汆水，水再滾時盛起，瀝乾。
2 燒熱鍋，放入金沙骨。
3 加入豉油、柚子蜜、味醂拌勻。
4 以中大火滾起後，轉細火，燜煮約20分鐘至收汁即成。
不失敗貼士：
~金沙骨宜選半肥瘦，下鍋不用放油，自有油滲出更惹味。
~由於柚子蜜易焦燶，燜煮期間須攪拌或反轉。
其他相關食譜：
蜜糖醬燒金沙骨食譜
材料：
一字骨500克
蜜糖1湯匙
醃料：
叉燒醬3湯匙
生抽1湯匙
老抽1湯匙
糖1湯匙
酒1湯匙
粟粉1茶匙
做法：
1. 一字骨洗淨，放入醃料拌勻，醃約3小時或以上。
2. 燒熱鑊，墊上錫紙，下油。
3. 放入一字骨，以中慢火煎至熟。
4. 微微焦香時，下蜜糖拌勻，即成。
番茄牛肋骨食譜
材料：
牛肋骨600克
番茄3個
洋蔥1個
蒜頭4粒
豉油2.5湯匙
冰糖60克
米酒1.5湯匙
茄汁2湯匙
水150毫升
做法：
1. 牛肋骨解凍後，洗淨。
2. 放入一鍋滾水中汆燙，水再滾後盛起，瀝乾。
3. 番茄洗淨切角，洋葱去衣切粗條，備用。
4. 燒熱鍋下油、蒜頭爆香，放入牛肋骨爆炒。
5. 加入豉油、米酒、水、冰糖拌勻。
6. 加入洋葱、番茄炒拌。
7. 大火爆炒滾起後，轉細火燜45分鐘。
8. 下茄汁，拌勻，即成。