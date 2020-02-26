【柚子營養】低卡抗氧化助抗癌9大好處　香氣有助鎮靜情緒減焦慮

柚子（Yuzu）是一種黃色皮的柑橘類水果，它早在千年前已出現於中國，但近年在日本、韓國等地都很常見。柚子裡裡外外都是營養，不論果汁、果肉、果皮都有益處，更因其獨特香氣被製成不同的副產品。其實柚子對人體益處很多，如：抗氧化、抗癌、鎮靜情緒等，以下將詳細介紹9個柚子的好處！

柚子是一種低卡路里同時營養豐富的食物，以下是按每100克柚子所含的營養素。

卡路里：53

碳水化合物：13.3克

蛋白質：0.8克

脂肪：0.3克

纖維：1.8克

維他命C：佔每日人體所需的59%

維他命A：佔每日人體所需的31%

維他命B1: 佔每日人體所需的5%

維他命B6：佔每日人體所需的5%

維他命B5：佔每日人體所需的4%

銅質：佔每日人體所需的5%

柚子亦有少量的鎂、鐵、鋅、鈣、核黃素、菸鹼酸和維他命E，它亦包含植物化合物如：類胡蘿蔔素，類黃酮和檸檬苦素。這些化合物有如人體中的抗氧化劑，多項研究表明它們可以幫助減輕炎症、對抗癌細胞並促進心臟健康。

請按下圖細睇9個柚子的好處：

1. 抗氧化｜抗氧化物的作用正是減低自由基對細胞的損害，當自由基過多，氧化壓力將引發多種疾病。多從飲食吸收抗氧化物，有助降低患腦部疾病、二型糖尿病、癌症的風險。（GettyImages／VCG）

+ 10 + 9 + 8

柚子味道帶酸，所以除了直接食用，很多人也會將它加到料理之中，日本更會有柚子醋，可以用來拌沙律、拌麵等，亦有許多柚子甜品、柚子茶、柚子雪糕、柚子拉麵等。如果買不到柚子的話，也可買柚子果汁，但要留意成分是否天然，有沒有加入過多糖分等。

以下就介紹幾個柚子食譜：

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