【魚食譜】柚子蜜煎比目魚肉嫩幼滑　護腦護心護膚助排毒！

繼三文魚，比目魚也是雪櫃常備的急凍魚之一，是雪藏櫃中性價比最高的海產魚鮮之選。比目魚常常以檸檬和牛油來調味，今次轉一轉用酸甜的柚子蜜作調味，來個fusion版的香煎比目魚！

比目魚柳，形狀細長且較扁、頭尾部分較尖，亦有人常常把它和銀鱈魚傻傻分不清。雖然兩者同屬深海魚，但價錢上有明顯的分別，一般比目魚比銀鱈魚較便宜，魚身亦比較長。若想以較平的價錢食用油脂高的魚類，比目魚是個不錯的選擇。

柚子蜜煎比目魚食譜

比目魚的肉質細嫩而且骨少快熟，是想吃好而街市又關的時候的「救星」。香煎比目魚基本上沒有什麼技巧可言，最緊要把鍋燒熱，以防魚柳黐底及切忌太快翻轉魚柳。其次，把柚子蜜加水開稀助減低甜度。最後加入醬汁，令亮晶晶的柚子蜜掛在比目魚上，相當吸引。

柚子蜜煎比目魚食譜

健康小貼士：

比目肉，含有大量的蛋白質、維他命，當中以B6的含量為魚種中最豐富，並含奧米加3有助於智力發育及保護心臟健康。另外，韓國傳統的柚子蜂蜜茶結合了柚子的酸和蜂蜜的甜，消膩解滯、清熱去火、排毒通便、化痰止咳，其豐富維他命Ｃ更可降膽固醇、美白肌膚，甚至有淡化色斑功效。

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攝錄：詹郭敏、陳嘉杰

剪接：莊堅毅

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