飲食熱話｜揭秘韓劇隱藏飲食文化　落雨愛吃煎餅、寒冬照飲冰水？

「泡菜鍋、韓國煎餅、各式小菜、銅盤烤肉……」說到韓國料理，不少人腦海中馬上浮現好多經典美食！在香港，韓國餐廳愈來愈多，韓式口味也很對香港人的胃；不過韓國人在「吃」的方面，其實有不少眉角和禁忌是香港人不熟悉。



韓國飲食文化，像是韓國人為什麼都用長湯匙、扁筷？下雨天就要吃海鮮煎餅？韓國人愛吃狗肉？一年四季喝冰水？過生日就要喝海帶湯？這些細節平常都能在韓劇中一窺一二，但背後原因到底是什麼呢，本文一次揭曉！

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1. 用餐使用長湯匙、扁筷

韓國美食一定要配上金屬餐具，在韓國宮廷劇中，也能發現，古代宮廷就愛用金銀銅器，因為據傳可以消毒，這樣的習慣一直沿用到現代後，一般家庭都用不鏽鋼、陶瓷餐具來替代，從筷子、湯匙，以及碗盤、小菜碟，都很有韓國特色，只是這樣的餐具遇熱會更燙手，剛好呼應到韓國文化中不能托著碗吃飯的文化。

扁筷子和長柄湯匙已經成為韓國餐廳必備，這樣的餐具文化，得回頭看到韓國餐桌禮儀中，有一大禁忌是「碗不能離開桌」，也不能「低頭以碗就口」，而是要先用筷子把食物夾到碗中，再用長湯匙乘來吃。對韓國人來說，把碗端起來或是低著頭吃飯，都是沒有禮貌的行為。

韓國餐飲有許多小菜，這時有一雙形狀扁平的筷子，在夾取食物時比較不會滾動掉落，而且要用來分食魚肉、肉片時也很好用，長柄湯匙則是用來吃飯或喝湯。

2. 下雨天吃煎餅、喝梨花酒

韓國人為什麼喜歡在雨天吃煎餅？跟香港一樣，八月酷暑也是韓國悶熱潮濕的季節，偶爾還會有颱風來攪局，面對這樣的天氣，不少人肯定胃口大減，而韓國人選擇用兩樣美食來撫慰身心靈：「在雨天來一杯梨花酒和韓式煎餅」，這樣的組合就是韓國人心目中的絕配，想像身處濕濕熱熱的高溫天氣，只有美食能讓心情快樂起來啊，而在各式各樣的韓式煎餅中，蔥餅最受韓國人喜愛，其中主要的配料就是青蔥，味道也相當濃郁，還有香港人熟知的海鮮煎餅、泡菜煎餅，也同樣是療癒系美食！

3. 吃狗肉習俗

韓國吃狗肉的習俗已經流傳許久，在韓國，每年高達一百萬隻狗被做成狗肉製品，顯示市場需求龐大，但在動保意識抬頭的社會氛圍之下，韓國人對於吃狗肉的古老習俗也逐漸出現分歧看法。

韓國狗肉的銷售量近幾年逐漸減少，甚至有三大狗肉市場都已經被迫關閉，不過每年遭屠宰的犬隻數量還是相當可觀。韓國總統文在寅近期拋出全面禁止狗肉作為食用肉品的倡議，他本身就是愛狗人士，倡議內容引起廣大迴響，因為大多數韓國人心中，吃狗肉已經是過去式，歷史習俗與現代動保意識格格不入的氛圍之下，韓國禁止吃狗肉的支持聲浪也逐漸發酵。

4. 寒冬照愛喝冰水

道地的韓國餐廳，桌上一定有一壺冰水，就算是零下好幾度的超級寒冬，韓國人吃飯也是配冰水，難道韓國人不怕冷嗎？其實是因為韓國食物都偏辣、偏重口味，吃飯時配一杯冰水，剛好可以解膩解辣，而且韓國人從小就習慣喝冰水，反而在韓國餐廳要喝杯熱水幾乎是很難的。

5. 生日要喝海帶湯

韓國飲食中，最重要的特色就是韓式海帶湯，韓國人生日時一定要來碗海帶湯，背後原因是韓國人在生產後都會喝海帶湯來補身體坐月子，所以為了感謝母親的辛勞，韓國人在生日這天也會喝海帶湯，其中還有健康、長壽的祝福寓意，所以在婚宴上和祭祀中也會看見海帶湯上桌，不過海帶湯也有一些禁忌，像是考試前或是面試前都不能喝，因為韓國人認為海帶滑溜的質感，會讓人落榜。

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韓式素肉丸食譜

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：一年四季喝冰水、生日必喝海帶湯…韓國最特別的5個飲食文化，台灣人直呼好驚奇】