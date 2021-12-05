飲食熱話｜外國人最常吃韓餐排行榜　泡菜只排第二第一名是它

韓聯社報導，韓國農林畜產食品部和韓食振興院11月28日發布的調查顯示，外國人最喜歡、最常吃的韓餐為韓式炸雞。



此次調查於8月至9月針對北京、曼谷、紐約、巴黎等17個外國城市8500名居民進行。結果顯示，受訪者常吃的韓餐中，韓式炸雞佔30%，其後依序為韓國泡菜、拌飯、炒年糕、紫菜卷飯。最喜愛的韓餐也是韓式炸雞，佔16.1%。

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「對韓餐滿意」的比率高達94.5%，比去年提高3.5個百分點。「關心韓餐」和「韓餐在本國走紅」的比率分別為70.2%和61.7%，提高2.7個百分點和2.1個百分點。

農林畜產食品部分析認為，由於宣傳發揮作用，以及K-POP和韓劇等韓國文化廣為流行，國家形象得到提升，對韓餐的好感度隨之增加。

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韓式炸雞食譜

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