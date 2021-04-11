飲食熱話｜日韓零食口味研究：偏好脆硬口感　日本人多愛吃鹹點

撰文： 食力 最後更新日期： 2021-04-11 15:02

吃零食追劇、趕工，你喜歡搭配的零食，口感是酥脆還是入口即化？香港、台灣等地每年進口大量日本、韓國零食餅乾，若業者想做出差異化，不僅要了解本地人的口味喜好，也須清楚日韓目前市場零食樣態為何。

根據美國堪薩斯州立大學感官科學家Rajesh Kumar以及Edgar Chambers IV 2021年2月22日公開的研究報告顯示，日韓對口感喜好相似、都偏硬，但日本多偏鹹味，韓國則喜好甜味。

按圖看註冊營養師20款低卡健康零食推介：

+ 24 + 24 + 24

相關文章：【健康零食】營養師推介20款低卡零食 日食幾多唔肥原來有得計！

日本愛鹹點：零食65%屬硬脆口感，65％為鹹口味

研究員依據脆硬程度把零食分為9大類（1最脆、9最軟），發現日本零嘴有64.71%偏硬、口感屬於「鬆脆」、「酥脆」、「硬」、「持續性的酥脆」、「持續性的鬆脆」。

而佔比最大、最常見的零食口感為「中等脆度口感搭上中等偏重鹹口味」，佔整體27.45%，品項則包括點心麵、海苔餅、芝士蛋捲等。

而在日本，最受歡迎的零食類型包括薄餅、威化餅、蛋捲泡芙，最常見口味則是芝士、海鮮（烏賊）等鹹味。此外，佔總體零食不到4%，最罕見的口味則是「極度軟且微甜」的零食餅乾，比如芝麻米餅。

韓國心屬甜：76%零食餅乾是脆硬口感、59%為甜口味！

韓國同日本一樣吃硬不吃軟，共計75.8%零食偏硬。不過比起日本愛鹹食，韓國更愛吃甜，以口味來說甜食佔59%。有趣的是，甜食中同樣有8成脆、2成軟，可見不管甜鹹口味如何浮動，脆硬就是82定律。

韓國零食最大宗的是「稍硬微甜」零食，例如牛油薯片、焦糖爆谷、豆粉口味脆米餅，以及包含近日在台灣很紅的烏龜餅乾等「稍硬原味」零食。

而韓國最愛的零食型態是薯片、脆餅、堅果包，最喜歡的口味則是米、海苔、魚、醬油與原味。

相關文章：【辦公室零食】工作壓力大難抵食物誘惑？健康唔肥小食7大推介

+ 2 + 2 + 2

濕潤、黏口零食還不多，鼓勵業者多嘗試

「日韓新上市零食不是模仿已存在的食品，就是改良既有的版本。」該份研究指出：「其實食品廠可以看看那些未被碰觸過的領域。」研究建議「具有纖維感、黏性、濕潤，且滑嫩的零食」目前不多，可能是研發新商機。

但探究零食的開發取向較少濕軟口感的品項，雖然也可能是因為日韓傳統的小點心如雞蛋糕、糯米糰子等，經常是軟的口感，所以零食開發才會走向不同的方向，但美國感官科學家也認為：「消費者的喜好經常無法預估，從市場端來看目前市場零食種類的『空白』處，再去研發，搞不好能改變消費者口味，拉起新趨勢。」

相關文章：【氣炸鍋食譜】氣炸蓮藕片香辣薄脆 30分鐘簡易健康零食懶人至啱

氣炸蓮藕片食譜

參考資料： 原始報告：Generating New Snack Food Texture Ideas Using Sensory and Consumer Research Tools: A Case Study of the Japanese and South Korean Snack Food Markets Biting Innovation: Sensory tool shows majority of Japanese and Korean snacks are hard textured, offers NPD ideas

延伸閱讀：

健康需求推進功能性食品市場成長，但消費者最在意的其實是「口味」？

2020年韓國泡麵出口值破6億美元！中國、美國消費者為什麼瘋韓風？

【本文獲「食力」授權轉載，原文：吃硬不吃軟！最新研究顯示日韓零食偏好脆硬口感，韓國愛甜、日本嗜鹹】