肥媽食譜｜冬至菜飯煲糖醋骨1招更軟腍　凍肉5分鐘速融雪媲美鮮肉

電飯煲是人類最偉大發明，相信也是不少家庭做冬至菜的煮食神器。各式電飯煲料理，煮飯、燜餸、蒸餸、滾湯、糖水等一煲到底。肥媽的糖醋骨用了電飯煲來炮製，簡單又易學。



簡單的冬至做節菜，不妨參考肥媽的「電飯煲糖醋排骨」。（TVBUSA影片截圖）

電飯煲糖醋排骨步驟簡單 善用餘溫燜焗更軟腍

糖醋排骨是淮揚菜，起源江蘇無錫，後廣及世界各地。其中特色是酸甜惹味又醒胃，跟京都骨、無錫骨及咕嚕肉有異曲同工之妙。原來用電飯煲都能做到，而且比想像中更簡單。

請按下圖看肥媽「糖醋排骨」食譜及入廚貼士︰

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肥媽教先將碎冰糖、排骨放入飯煲內。加入陳醋、豉油及紹興酒，加些少老抽增色，蓋好飯煲燜煮至醬汁收乾便完成。若果買來的排骨太瘦，不妨多加少量油烹煮，以免排骨太乾。另外，當飯煲跳掣後，善用餘溫多燜10分鐘使排骨更軟腍。

凍肉硬過石頭5分鐘速融雪 1招顏色營養不流失似鮮肉

如果煮飯做菜急住用肉，卻又忘記解凍，以下實用的方法在網絡上流傳甚廣，說是不管凍肉有多硬，5分鐘便可融雪，並且不會改變肉的營養及色澤，好比新鮮肉，解凍一大塊豬肉也只用了5分鐘，長則10分鐘，方法如何？

按圖看5分鐘解凍神技︰

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解凍盛器也講究

先準備一個盤，最好是鋁或不鏽鋼的，將要溶雪的凍肉擺入盤中，灑上食鹽，倒入白醋，倒入些許啤酒，啤酒的作用可以提鮮去腥。跟着，倒入冰涼的涼水，千萬不可用熱水，若果用熱水只能融化肉表面上的冰，無助凍肉中心解凍，還會影響口感。然後，放另一個鋁或不鏽鋼盤，壓在凍肉上。鋁有很強的導熱性，從而加速凍肉解凍。食鹽則可以降低冰點，加速冰的融化。白醋裡有冰醋酸，可降低水的冰點。利用以上方法，慢則3至5分鐘，快則10分鐘可快速解凍肉類。

肥媽【飯煲糖醋骨】食譜︰



材料︰巴西豬排骨粒、鎮江醋、冰糖、生抽。

做法︰

1.將碎冰糖、排骨放入飯煲內。

2.加入陳醋、豉油及紹興酒。

3.若排骨太瘦，多加少量油烹煮，免排骨太乾。

4.加老抽增色。

5.蓋好飯煲燜煮至汁收乾完成。

肥媽入廚貼士︰飯煲跳掣後，善用餘溫多燜10分鐘。