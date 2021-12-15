消委會火腿火雞片｜759最高鈉食4片已超標！減患癌風險要吃這水果

火腿片，在早餐、三文治或是茶餐廳的炒飯麵可以找到，搭配其他食物一同食用的確滋味。消委員最近測試市面23款火腿和7款火雞片的營養素含量，發現逾9成屬高鈉，長期攝入過多鈉質或會增加患上高血壓的風險。此外，兩者同屬加工肉類，每天進食50克加工肉類會增加患上結腸直腸癌的風險約18%。



消委會測試市面上23款火腿和7款火雞片的安全及營養素含量，發現逾9成樣本屬「高鈉」。（資料圖片）

759阿信屋火腿片鈉含量最高 食1片已超標26%

消委員測試市面23款火腿和7款火雞片的安全及營養素含量，本來兩者均屬加工肉類，因此鈉含量普遍較高。然而，測試結果顯示23款火腿樣本中， 有21款屬於「高鈉」，當中759阿信屋火腿片的鈉含量為最高，每100克含1320毫克鈉。若以成年人計算，進食4片約40克的759阿信屋火腿片，已攝取528毫克鈉，即佔世界衞生組織建議成人每日攝取量上限（即2,000毫克鈉）的26%。

測試結果示23款火腿樣本中，759阿信屋火腿片的鈉含量為最高，每100克含1320毫克鈉。（梁煥敏攝）

根據食安中心資料，每100克固體食物的鈉含量超過600克，即屬於「高鈉」食物」。

其次，火雞片全數屬於高鈉，而鈉含量最高的火雞片樣本為「Buddig」Oven Roasted Turkey，每100克含1100毫克鈉。若以成年人計算，進食1包56克的「Buddig」火雞片已攝取616毫克，便佔世衞建議成人每日攝取上限（2,000毫克鈉）的31%。

7款火雞片樣本中全屬高鈉，鈉含量最高的樣本為「Buddig」Oven Roasted Turkey，每100克含1100毫克鈉。（梁煥敏攝）

全部樣本不屬高脂 最高最低總脂肪相差18倍

火腿、火雞片雖說是加工肉，但測試結果示沒有樣本屬「高脂」食物，當中有10款樣本更屬「低脂」食物。樣本中總脂肪含量最高為「City'super」Salaisons Bentz French Smoked Cooked Ham with Rind Half Cut，每100克含13.3克脂肪；總脂肪含量最低是「荷美爾」Natural Choice Oven Roasted Deli Turkey，每100克含0.7克脂肪，兩者總脂肪相差18倍。

請按圖看30款火腿及火雞片營養素含量（鈉質由高至低排列）：

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多吃抗氧化物豐富的物 減高血壓心血管疾病風險

火腿及火雞片含豐富的蛋白質，但同屬加工肉類，加工肉類已被國際癌症研究機構歸類為「令人類致癌」（即第1組物質），應節制進食加工肉類，進食很少分量，以減少患癌的風險。消委會建議，加工肉不應用作吸收蛋白質的主要來源，為吸收蛋白質的主要來源，應保持均衡飲食，選擇非加工的低脂肉類，多進食維他命C及抗氧化物豐富的食物如奇異果，以減低患上高血壓、心血管疾病的風險及抑制N-亞硝基化合物在體內形成。