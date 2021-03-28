消委會檢測｜11款包裝糖水糖含量排名　豆腐花1盒=7.5粒方糖！

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-03-28 18:00

甜品無人不愛，特別是中式糖水更深受男女老幼歡迎。糖水當然添加了糖，但你又知道每次攝取了多少糖分？消委會檢測11款市面上預先包裝的糖水樣本，發現包裝豆腐花樣本的整體糖含量最高，其中一款進食一盒會攝入37.8克糖，攝入過多糖分會增加超重和患上肥胖症的風險。

糖水，有如一頓飯的句號，彷彿沒有它那頓飯並不完美。但完美的背後蘊藏不少糖分，若進食過多糖會令人攝入過多能量，增加超重和患上肥胖症的風險，而肥胖症又會增加患上慢性疾病如高血壓、心臟病和糖取病的風險。消委會檢測11款市面上預先包裝的糖水樣本，發現最高糖分的屬豆腐花，當中「維他奶山水有機黃豆豆腐花」每100克含有10.8克糖，若進食一整分（350克）會攝入37.8克糖（約7.5粒方糖），相當於世衛建議的游離糖攝入限量的76%。

消委會檢測11款市面上預先包裝的糖水樣本。（余曉彤攝）

據世界衛生組織建議成人和兒童的游離糖攝入量應降至每日能量總攝入量的10%以下，若每日從膳食攝取200千卡能量計算，游離糖的每日攝入量應少於50克。

食安中心提供的定義，每100克食物含超過15克糖即屬「高糖」；每100克食物含不超過5克糖可稱為「低糖」；每100克食物含不超過0.5克糖可稱為「無糖」。消委會報告指，在11款的預先包裝的糖水樣本中，3款紅豆沙樣本的整體平均糖含量最低，每100克含7克糖，當中波仔紅豆沙每100克的糖含量只有4.8克糖，可稱為「低糖」。

波仔紅豆沙每100克的糖含量只有4.8克糖，可稱為「低糖」。（資料圖片／李思敏、馮嘉雯攝）

11款預先包裝糖水糖含量排名

是次檢測報告中檢測了5款常見的糖水，包括紅豆沙、綠豆沙、豆腐花、芝麻糊、喳咋，一粒方糖約5克糖。

按圖了解11款預先包裝糖水糖含量排名（由糖含量高至低排序，零售價為約數）︰

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健康食用糖水4貼士

若然要人戒食糖水的確稍為困難，不過只要正確選擇注意以下事項都可以吃到一碗低糖或者符合正常標準的糖水，當然自煮是最能控制及選擇相對天然的糖。

按圖看消委會建議健康食用糖水4貼士：

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資料來源：消委會、食物安全中心