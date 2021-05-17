消委會芝士｜18款高鈉高脂安佳最高鈉！食安4招放雪櫃前勿漏這1步

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-05-17 14:15

芝士營養豐富、眾類眾多，但當中的脂肪、鈉、鈣含量又有否留意？消委會從超市、食材店及百貨公司的冰鮮櫃及芝士專櫃搜集40款預先包裝及現場即切的天然及加工芝士進行檢測，發現29款屬「高脂」，18款芝士更屬「高脂」兼「高鈉」，長期攝入過量脂肪及鈉會增加肥胖症或高血壓等風險。

消委會測試市面上40款天然及加工芝士樣本。（資料圖片）

芝士2大類別：天然芝士、加工芝士

芝士屬奶類製品，含有豐富的蛋白質及鈣質，不少人都會在早餐或者烹飪時加入大量芝士增加風味。雖說芝士看似款款一樣，但實際上是分為2大類別：天然芝士及加工芝士，可單靠外型來分別兩者，一般外型呈不同形狀的都是加工芝士。加工芝士是利用天然芝士作為原材料，加入乳化劑進行乳化，並加入調味料來調節味道，最後加熱並冷卻再製成不同形狀。

大多加鈣或兒童食用的都是加工芝士。（Fábio Alves／Unsplash）

製作天然芝士的步驟較加工芝士繁複，一般都在未經或經巴斯特消毒的牛奶、水牛奶、山羊奶或綿羊奶中加入乳酸菌菌酛進行發酵，加入凝乳酶或其他酸性物質作為凝結劑使酪蛋白凝固後切粒、加熱，將多餘的乳清去除，入模成型後加入食鹽成未熟化芝士。其後，會放置在熟成庫中儲存一段時間，讓其熟化以產生不同味道和風味。

天然芝士大多都是一個大圓形，由未經或經巴斯特消毒的牛奶、水牛奶、山羊奶或綿羊奶製成。（網上圖片）

18款芝士屬「高脂」兼「高鈉」！

據食安中心的資料示，每100克食物含超過20克總脂肪，屬「高脂」食物，檢測樣本中逾七成屬「高脂」食物，其中「city’super」的羊奶芝士，總脂肪含量最高，每100克含37.7克與總脂肪含量最低樣本「芝司樂」相比，相差3倍。

據食安中心的資料示，每100克食物含超過20克總脂肪，屬「高脂」食物；每100克食物含少於3克脂肪，屬「低脂」食物。

是次芝宜檢測中，18款屬高脂及高鈉，長期攝入過量脂肪及鈉而增加患上肥胖症或高血壓等疾病的風險。（資料圖片）

由於天然芝士及加工芝士均需用食鹽來調節味道及控制細菌生長，因此當中的鈉含量也不可忽視。在是次檢測中發現，加工芝士類別的平均鈉含量為1149毫克，比天然芝士類別（平均鈉含量595毫克）高1倍。測試結果發現25款樣本的鈉含量達「高鈉」水平，最高鈉的為「安怡」高鈣較低脂芝士，每100克含1660毫克鈉。

據食安中心的資料示示，每100克食物含超過600毫克鈉，屬於「高鈉」食物； 每100克食物含不超過120毫克鈉，便屬於「低鈉」食物。

總合整個測試結果，發現有18款的芝士均屬高脂及高鈉！按圖看18款高脂及高鈉芝士排名（由最高鈉至最低鈉排列）：

+ 13 + 13 + 13

8款相對低脂芝士排名

芝士一直都是高脂食物，但當中亦有8款是相對低脂，如「安怡」高鈣較低脂芝士，每100克含13.4克總脂肪。不過需留意的是商品雖標示「較低脂」，惟仍未屬「低脂」水平，據食安中心的資料示每100克食物含少於3克脂肪，屬「低脂」食物。

按圖看相對低脂芝士排名（由總脂肪含量高至低排名）：

+ 3 + 3 + 3

食用及存放芝士4貼士！

眾所同知芝士是奶類製品，需低溫存放，但事實上需注意的存放事項並不只一樣，且也非人人適合食用，因稍一不慎便病從口入。