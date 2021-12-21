聖誕大餐食譜 | 聖誕大餐DIY！多款聖誕食譜大集合！

聖誕節又來到！疫情下，很多人會留家抗疫及避開出面的人潮，選擇在家中舉行聖誕Party。如果你正在苦惱聖誕大餐煮什麼好，今次這篇聖誕大餐食譜合集就幫到你了！不論你是小倆口想來個聖誕二人燭光晚餐，抑或是約了一大班朋友來家中舉行聖誕Party，本文介紹的聖誕食譜都可以滿足你的需要！立刻跟着教煮，為你的聖誕大餐做好準備吧！



在家浪漫！二人聖誕食譜推介

誰說浪漫晚餐一定要在充滿情調的西餐廳內吃？其實在家中同樣可以製造浪漫的感覺！只要在家中播放西洋音樂，預備一桌西餐，再配上一杯美酒，同樣十分有情調！接下來介紹的聖誕食譜，只需簡單的準備工序和簡單廚具，便可以製作出一頓豐富美味的聖誕大餐了！聖誕節為另一半炮製浪漫驚喜其實也可以很簡單。

氣炸鍋聖誕二人餐提案

只需一個氣炸鍋，已經可以煮好一湯、一前茶、一主菜和一個甜品！氣炸鍋使生活變得更加便利，從此不再需要下大量的油才煮到「脆卜卜」的美食。本文介紹的聖誕食譜包括：煙三文魚焗大啡菇、法式薯仔濃湯、威靈頓牛柳及梳乎厘。份量絕對足夠兩個人，當中最長的製作時間亦只是約30分鐘的威靈頓牛柳，即使是廚藝新手也能輕易上手！

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15分鐘精緻西餐

若嫌上面的威靈頓牛柳製作時間稍長，想要更加「快、靚、正」的西餐煮意，不妨參考一下這個只需15分鐘的精緻聖誕食譜，同樣有一湯三餸，包括：芝士焗西蘭花、香草煎羊架、檸檬蝦意粉以及番茄濃湯。兩個人吃絕對綽綽有餘，飽肚又美味！而且整套菜式顏色有紅又有綠，相當有聖誕氣氛，打卡影相也絕不比外面餐廳輸蝕！

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聖誕二人餐8大提案

還想看更多聖誕食譜提議？這裏集合了8大聖誕食譜，由前菜、主菜、湯到甜品都一應俱全！內含聖誕食譜包括：牛油果蝦他他、三文魚乳酪沙律、忌廉蘑菇湯、粟米忌廉湯、煎豬扒伴黑糖菠蘿汁等等，給你更多的聖誕大餐靈感。如果怕太多的話，可以自行於前菜或餐湯中二選一。前菜跟餐湯的食譜都是可以預早一日準備，兩款主菜的製作過程亦相對簡單和快捷，即便是男生也可以駕馭得到，不妨和另一半一起煮專屬二人的甜蜜聖誕大餐吧！

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一班人開聖誕Party！派對必備聖誕食譜

聖誕節當然少不了一大班朋友相聚狂歡一下，一起來個聖誕Party！一大班朋友一起玩雖然開心，但負責準備食物的人就相當頭痕，要準備方便大家share的食物，同時又要顧及不同人的口味，可算是一大難題！立刻看看接下來的Party聖誕大餐食譜提議吧！

15款聖誕小食食譜

一大班人當然少不了要有一大堆小食，吃正餐之前以小食配襯美酒！今次為大家介紹15款簡易聖誕小食食譜，包括：聖誕樹造型的聖誕Pizza、派對必備的焗薯角、芝士肉醬大啡菇、聖誕黃金蝦及色彩繽紛的琉璃啫喱等等，不論是大人抑或是小朋友都非常適合，賣相好之餘又好味道！

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12款健康小食食譜

Party小食不一定只有高熱量的選擇！今次介紹的12款聖誕食譜是低脂、健康的聖誕小食，包括：以豆腐製作的薯條、氣炸鍋腰果、低卡版芝士蒜蓉包及香芒牛油果反卷等等。那怕是正在減肥的女生吃起上來也不會有負擔感，可以盡情大快朵頤。今年不妨加入2-3個非油炸低卡輕食於Party菜單中，吃得滿足之餘又健康！

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12款聖誕曲奇食譜

除了派對小食以外，亦可以考慮親手製作聖誕曲奇，於聖誕派對上與大家分享，也可以包裝成小禮物送給朋友帶回家中品嘗，將節日快樂的氣氛升溫和延續並帶回家。曲奇餅是烘焙入門級甜品，材料及製作簡單，很容易上手。今次介紹的12款手作聖誕曲奇包括：開心果曲奇、朱古力花生醬曲奇、杏仁瓦片、貓舌頭餅乾及蝴蝶酥等等。

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聖誕特飲 — Gordon Ramsay 獨門紅酒秘方

分享了上述各款聖誕小食食譜之後，是否仍然覺得差點什麼呢？派對有聖誕美食之餘，當然也要有聖誕特飲！Party 上來一杯聖誕特飲，可以將氣氛升溫，與朋友們一起高舉酒杯，慶祝這個普天同慶的節日。今次為大家介紹一款聖誕特飲，是由紅酒調製而成，就連名廚 Gordon Ramsay 都有拍片介紹過。這款聖誕香料酒叫「Ｍulled Wine」，做法簡單，香味充斥整間屋，倍添聖誕氣氛!

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