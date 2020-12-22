【聖誕二人餐食譜】精美簡易聖誕餐12提案　一個氣炸鍋都搞得掂！

2020聖誕或者會跟往年不一樣，新冠肺炎的確診數字日日飄忽不定，限聚令解禁遙遙無期，今個聖誕都應該在家慶祝。其實留在家並沒有相像中差，與摰愛或家人一同享受入廚樂也是樂事。除了平常的烹煮方式，筆者特意選擇今年大熱的氣炸鍋，簡化步驟之餘堪比酒店風範。

2020年大熱家電非氣炸鍋莫屬，連筆者不入廚的朋友亦因氣炸鍋的便利，而慢慢開始接觸烹飪，可見氣炸鍋的魅力非凡。若然想製作華麗簡單又吸精的聖誕餐，氣炸鍋真是不錯的選擇。筆者推薦的氣炸聖誕餐包括煙三文魚焗大啡菇、法式薯仔濃湯、威靈頓牛柳及梳乎厘。

氣炸聖誕餐：煙三文魚焗大啡菇、法式薯仔濃湯、威靈頓牛柳及梳乎厘。

當中威靈頓牛柳的時間最長約30分鐘，建議先氣炸威靈頓牛柳，其他時間可以先處理前菜、餐湯及準備甜品，當吃完主菜後才氣炸梳乎厘，因為這道甜品一定要即做即食，一放久了它會收縮下塌，所以打卡也要快手！

前菜

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