【馬莎大減價】M&S派對小食低至半價！鹹批芝士雪糕...最後衝刺！

聖誕節，還剩幾天便到了！還未想到Party食乜好？Mark & Spencer（M&S）有多款小食、飲料和食材進行大優惠，買四送一，買三送一，買一送一......絕對可以為你充撐場面，為派對準備美食作最後衝刺！想加多點誠意，可參考我們的簡易甜品食譜，來個壓軸驚喜也不錯！ 攝影：鄒家鳳

聖誕派對狂歡，精緻小吃當然是重點，可以弄個芝士拼盤（Cheese Platter）和風乾火腿，簡單方便，M&S各款口味的芝士正做特價。鹹點還有鹹批、鹹餅、墨西哥脆片配各種風味醬、薯片、堅果......等，全部有得減，小口小口，可以源源不絕上場。

飲品方面，除了紅白酒，還有多種口味罐裝雞尾酒，凍凍哋不喝凍飲？罐裝湯品也有買二送一優惠，即67折！不妨提供多個熱飲選擇給大家。

小豬牛油餅150克$159，買一送一，即半價，買兩件平均每件$79.5。豬豬造型咁可愛，有得睇有得食，作為聖誕禮物，不會有人「噓」吧！

按圖看各款特價「派對小吃」及「飲品」：

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聖誕開派對，小食以外，飽肚東西也不可少，發現全場最抵最多折扣的，竟是一款冷藏炒飯500克，34折原價$29現售$10！入定貨準備假期後開OT或趕時間醫肚仔！飯後甜品雪糕亦有76折，乳酪、糖果、蜜糖......

按圖看其他優惠食品：

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Mark & Spencer

優惠期：沒設期限，售完即止。

為表誠意，除了現成的小吃，也可來個自家製甜品壓軸，為派對推向「高潮」！

不妨參考以下各款精緻甜品食譜：

【聖誕甜品食譜】免油抹茶班戟層層疊 煎出健康圓美聖誕樹！

抹茶班戟聖誕樹食譜

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