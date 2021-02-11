【西餐食譜】香煎鵝肝伴焦糖蘋果超簡易　Ricky籲勿做1個多餘步驟

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-02-11 17:36

過幾天就是情人節，如果想在家跟愛侶「煮飯仔」，大家都愛煮些甚麼？最常見的大概就是煎牛扒，不少人更堅持要心形的。其實煎鵝肝也很不錯，簡單快捷，15分鐘內完成，若怕太膩的話可以配蘋果與多士食用，酸咪咪的蘋果片沾上焦糖後，與鵝肝同吃，正好中和了它的膩。

煎鵝肝連配菜的過程，15分鐘內已可完成，紀念日、情人節、聖誕節等要下廚的話，它是快靚正的菜式！

鵝肝的處理和烹調過程非常簡單，解凍後煎熟便可，由於鵝肝本身已有很多油分，因此煎鵝肝時無需特地下油。鵝肝很易熟，每面以中小火各煎1-2分鐘便可。有些人認為煎鵝肝前應先撲上生粉，覺得這樣會使鵝肝表層帶脆口感、減少出油，亦減輕在煎鵝肝過程中把它整散的風險。

煎鵝肝撲不撲粉？

西餐名廚張錦祥（Ricky）就曾在烹飪節目中表示：「有些人怕煎鴨肝或鵝肝太多油，會先撲一撲粉，我覺得這是最多餘的做法。他們以為撲粉煎會脆一些，但如果你用一件會出油的鵝肝或鴨肝，煎的時候會持續出油，變相還是把那層粉弄濕，根本做不到香脆效果，而且你煎鵝肝或鴨肝，不是為了食脆粉嘛！」筆者為了證明他的說法，曾實試撲粉煎和不撲粉煎的分別，發現撲粉後表皮其實還是會脆些少，但反而讓煎鵝肝吃起來多一陣粉味，影響最原始的味道。

名廚張錦祥（中）曾在無綫節目《流行都市》煎鴨肝，他強調煎鴨肝或鵝肝也好，撲粉再煎其實是多此一舉。（節目截圖：《流行都市》）

若果你怕煎散鵝肝，有兩個方法避免，第一是煎鵝肝是不要將它翻來覆去，第二就是解凍時無需解凍至完全軟化的狀態，即使仍然微硬也可。煎完鵝肝後，滿鑊都是油，但這些鵝油帶有濃郁香氣，若不想浪費的話，用來炒薯仔粒是很不錯的選擇。

吃鵝肝有那份入口即溶的幼滑質感，讓人難以忘懷，不過一次過吃完整塊鵝肝，卻是有點膩。所以今次示範的食譜，會配焦糖蘋果，將蘋果切片，以牛油煎腍，加調味料並與焦糖拌勻便成，個人偏好連皮煎，效果更美觀。今次用紅蘋果去煮這道菜，若然想更酸的話，用青蘋果亦未嘗不可。除了鵝肝、蘋果，還有多士，筆者是把切片的法包焗脆，若家中有氣炸鍋亦可以之代替。

香煎鵝肝伴焦糖蘋果食譜

健康小貼士：

鵝肝含高脂肪、高膽固醇，有指每100克鵝肝已含515毫克膽固醇，過量食用容易導致脂肪肝，甚至心臟病和腦中風等，絕對要適可而止。

攝影、攝錄：陳嘉杰、蕭文學

剪接：呂志豪

相關食譜：

【豬扒食譜】香煎豬鞍伴蘋果醬簡易西餐 豬鞍肉腍無筋是哪部位？

香煎豬鞍伴蘋果醬食譜

【香草煎羊架食譜】零失手西餐過節夠體面 加3樣調味有助辟羶