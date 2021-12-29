蔬菜正確擺法｜蘆筍直立放番茄倒轉擺　5方法延長蔬菜新鮮期

蔬菜放到雪櫃保存不一定要橫放，有些蔬菜直立放置可延長保鮮期，令蔬菜更新鮮。



蘆筍青瓜菠菜打直放 番茄倒轉延長保鮮期

直長形的蔬菜最適宜用「直立式」放在雪櫃裡保存，包括青瓜、蘆筍、長蔥、菠菜和小松菜等，直立目的為了模擬以上蔬菜原本的生長狀態。豎放蔬菜不僅節省空間，也能延長保存期。葉菜類蔬菜，例如菠菜、小松菜等，用沾過水的紙巾捲住，放進保鮮袋，較能維持蔬菜的新鮮。想蔬菜牢牢的站穩，可借助筆筒、切半的牛奶盒、湯盒幫助站立。

蘆筍，採莖部（切口面）朝下「直立」保存的原理，是為了模擬蔬菜原本生長的狀態，讓它繼續呼吸，保存得較久。（Kranich＠spixabay）

至於，體型較大的高麗菜（大白菜）要先把芯切掉，再拿濕紙巾塞入防止乾燥，裝入膠袋，放入雪櫃，並將芯的部份向下擺放。生菜就不宜切芯，因為切芯後會開始變色，用濕紙巾包起來生菜，芯的部份朝下存放於雪櫃。番茄不一定要擺入雪櫃，但最好倒轉放，因為番茄蒂會先腐爛，袋裝的番茄應該拆除包裝，一個一個的倒轉放，免果蒂爛掉之後會惹到完好的番茄。

番茄要倒轉放，因為番茄蒂會先腐爛。（資料圖片）

根莖類蔬菜，譬如薯仔、番薯、洋蔥、芋頭、整顆的南瓜等，不放在雪櫃也可，放在陰暗處保存，或用紙包好，維持蔬菜新鮮。最後，任何切開了，用剩的蔬菜宜收入雪櫃，但不包括薑、蒜頭。

按圖睇正確擺放蔬菜的5個方法︰

+ 1

10種蔬果正確保存方法 番茄放室內最美味

此外，了解蔬果的特性，將它們做好分類和保存，也能讓食材新鮮，營養保存得更好，下列10種常見蔬果的正確保存方法。

點擊下圖看10種常見蔬菜水果正確保存方法︰

+ 6

相關文章︰【入廚貼士】10種蔬菜水果正確保存方法 洋蔥、薯仔不能一起放？

延伸閱讀︰麵粉保存貼士｜麵粉沒密封1塊班戟如吞500隻蟎蟲？簡單1招防害蟲

參考資料︰食譜自由配