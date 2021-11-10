意粉食譜｜忌廉味噌秋葵扁意粉簡易日式西餐　日本人創宜選哪味噌

忌廉味噌秋葵扁意粉，掛汁的意粉、焦糖化的洋葱、軟嫩的本菇、爽脆的秋葵均沾上creamy的味噌汁，美味同時亦為身體提供不同的營養。
味噌意粉，單看名字未必可以即時聯想到其味道，但當嘗試過後便一刻愛上。還記得筆者第一次接觸味噌意粉是在一間素食餐廳，餐牌寫著「日式＝］＝＝味噌豆乳凍意粉」，雖然當時對於凍意粉有一點卻步，認為意粉應該熱食才好吃，不過因為好奇心的驅使下，點了一碟味噌豆乳凍意粉，吃過後驚覺原來味噌和意粉是如此合襯，令我回味無窮。由於餐廳的餐牌每天也不一樣，至今仍未遇到它回歸，故嘗試自製一次。
煮意粉宜選哪種味噌？
其實，日本人在很久以前便利用味噌製作醬汁來烹煮意粉，配料以茄子、豬肉、本菇為主，而我則選擇了秋葵、本菇及洋蔥，如想添加肉類建議選擇海鮮較為合適。味噌意粉的重點當然是味噌汁，調製的材料都是常用的日式調味料如味醂、清酒等，再與牛奶拌勻增加creamy口感。至於味噌方面，可以根據個人口味選擇，一般白味噌的味道比較清淡、淺色。
健康小貼士：
味噌，由大豆發酵加工而成，含豐富蛋白質、氨基酸等，當中的酵素更可抗炎抗氧化，還有助防癌、降血壓等。秋葵的益處可謂不能盡錄，除了含有維他命A、B、C及多種礦物質元素，其膳食纖維含量也比其他蔬菜為高，容易增強飽足感，從而達減肥之效，並且可幫助清除腸道廢物，維持益菌生長。
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攝錄、剪接：鍾瑞龍
忌廉味噌秋葵意粉（煮／Boil）
1-2人分量 1級難度 20分鐘
材料：
扁意粉200克
本菇150克
洋蔥1/2
秋葵4條
蒜頭4辦
忌廉50克
黑胡椒適量
味噌醬汁：
味噌2湯匙
味醂1湯匙
清酒1湯匙
日本醬油1茶匙
牛奶50毫升
做法：
1. 洋蔥切條，秋葵切粒，蒜頭切片。
2. 將醬汁材料混合成味噌醬汁。
3. 煲滾一鍋水，放入意粉，按包裝指示煮至8成熟，保留煮意粉水。
4. 中火燒熱油鍋，炒香蒜片、洋蔥及本菇。
5. 加入秋葵、味噌醬汁及忌廉拌勻。
6. 加入意粉、煮意粉水及黑胡椒，煮至收汁即成。
不失敗秘訣：
* 味噌可按個人喜好選擇白味噌、淡色味噌、紅味噌。
* 由於煮過意粉的水分帶有澱粉質，炒意粉時加一點，會令汁更濃及掛麵。