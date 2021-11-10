意粉食譜｜忌廉味噌秋葵扁意粉簡易日式西餐　日本人創宜選哪味噌

忌廉味噌秋葵扁意粉，掛汁的意粉、焦糖化的洋葱、軟嫩的本菇、爽脆的秋葵均沾上creamy的味噌汁，美味同時亦為身體提供不同的營養。



味噌意粉，單看名字未必可以即時聯想到其味道，但當嘗試過後便一刻愛上。還記得筆者第一次接觸味噌意粉是在一間素食餐廳，餐牌寫著「日式＝］＝＝味噌豆乳凍意粉」，雖然當時對於凍意粉有一點卻步，認為意粉應該熱食才好吃，不過因為好奇心的驅使下，點了一碟味噌豆乳凍意粉，吃過後驚覺原來味噌和意粉是如此合襯，令我回味無窮。由於餐廳的餐牌每天也不一樣，至今仍未遇到它回歸，故嘗試自製一次。

日式味噌豆乳凍意粉 配日式芥末冬菇

煮意粉宜選哪種味噌？

其實，日本人在很久以前便利用味噌製作醬汁來烹煮意粉，配料以茄子、豬肉、本菇為主，而我則選擇了秋葵、本菇及洋蔥，如想添加肉類建議選擇海鮮較為合適。味噌意粉的重點當然是味噌汁，調製的材料都是常用的日式調味料如味醂、清酒等，再與牛奶拌勻增加creamy口感。至於味噌方面，可以根據個人口味選擇，一般白味噌的味道比較清淡、淺色。

筆者嘗試過沒有加忌廉的版本，效果也不太差，如不想額外購買忌廉的話也可以省去。

忌廉味噌秋葵扁意粉食譜

健康小貼士：

味噌，由大豆發酵加工而成，含豐富蛋白質、氨基酸等，當中的酵素更可抗炎抗氧化，還有助防癌、降血壓等。秋葵的益處可謂不能盡錄，除了含有維他命A、B、C及多種礦物質元素，其膳食纖維含量也比其他蔬菜為高，容易增強飽足感，從而達減肥之效，並且可幫助清除腸道廢物，維持益菌生長。

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攝錄、剪接：鍾瑞龍

忌廉味噌秋葵意粉（煮／Boil）



1-2人分量 1級難度 20分鐘



材料：

扁意粉200克

本菇150克

洋蔥1/2

秋葵4條

蒜頭4辦

忌廉50克

黑胡椒適量



味噌醬汁：

味噌2湯匙

味醂1湯匙

清酒1湯匙

日本醬油1茶匙

牛奶50毫升



做法：

1. 洋蔥切條，秋葵切粒，蒜頭切片。

2. 將醬汁材料混合成味噌醬汁。

3. 煲滾一鍋水，放入意粉，按包裝指示煮至8成熟，保留煮意粉水。

4. 中火燒熱油鍋，炒香蒜片、洋蔥及本菇。

5. 加入秋葵、味噌醬汁及忌廉拌勻。

6. 加入意粉、煮意粉水及黑胡椒，煮至收汁即成。



不失敗秘訣：

* 味噌可按個人喜好選擇白味噌、淡色味噌、紅味噌。

* 由於煮過意粉的水分帶有澱粉質，炒意粉時加一點，會令汁更濃及掛麵。

