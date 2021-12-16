蛋包飯食譜｜還原地道日式蛋包飯味道！日烹飪老師教鬆軟蛋皮秘技

日本有許多經典家常菜，在無法自由旅行的現在，就算想念日式好味道也不容易吃到該怎麼辦？下面就要介紹由日本烹飪教室的南俊宏老師監修的日本食譜！柔嫩蛋皮包裹番茄醬調味過的米飯，這就是經典的日式蛋包飯，而食譜中介紹到的材料如：雞蛋、雞胸肉、洋蔥等，都能在超市買到，文章中也附上烹飪步驟圖片，在家一邊看一邊學，做份口味正統的日式蛋包飯給自己吧！



大人小孩都喜歡！誕生於日本的日式蛋包飯

蛋包飯是日本獨特的料理，一般是用奄列將經過番茄醬調味的炒飯包起來。

日式蛋包飯的起源有各種說法，其中最有可信度的兩種說法為：東京的西式料理店煉瓦亭，將原本員工餐的蛋包飯加入菜單內供客人點餐，以及大阪的北極星餐廳，為了總是點蛋奄列和白飯的常客，特別製作了番茄炒飯和蛋奄列的料理。

而1930年左右蛋包飯開始在日本廣傳，到現在甚至還有日式蛋包飯專門店，成為男女老少都喜歡的人氣料理。雖然也有使用白汁、多蜜醬替代番茄醬等創意作法，但這次介紹的是番茄炒飯＆蛋奄列的基本款。

日式蛋包飯食譜 （點擊下圖看清👇👇👇）

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日式蛋包飯材料※兩人份

- 雞胸肉120g

- 洋蔥1/4顆

- 白飯約300g（需先煮熟）

- 雞蛋4顆

- 牛奶1大匙

- 牛油20ｇ

- 白葡萄酒1大匙

- 沙律油適量

- 鹽少許

- 胡椒少許

- 番茄醬4 大匙

- 番茄醬適量（淋蛋皮時使用）



日式蛋包飯的做法

1. 將雞胸肉切成約1.5厘米的塊狀，灑上鹽、胡椒，並將洋蔥切成碎末狀。

2. 將蛋打入碗中，加入7.5cc（約一大匙的一半）的牛奶、鹽、胡椒後攪拌，製作蛋液備用。

3. 將沙律油倒入平底鍋後用中火熱鍋，加入雞胸肉炒至雞肉變色後，就可以加入洋蔥繼續翻炒，當洋蔥炒得微軟時就可以添加白葡萄酒繼續翻炒。

4. 待白葡萄酒的水分揮發時再加入鹽、胡椒和4大匙的番茄醬，持續翻炒1分鐘左右至蕃茄醬變成深橘色。之後加入白飯一邊炒鬆一邊混合調味料，攪拌的差不多時就可以關火，將番茄炒飯倒入盤子中，整理成半圓形。

5. 接著個別製作1人份的蛋皮，先在平底鍋中放入10g的牛油用中火加熱，一邊調整平底鍋讓鍋底沾滿牛油後，倒入剛剛製作好的一半蛋液。蛋液呈現半熟前快速地攪拌加熱。

6. 當蛋皮呈現半熟狀後趕快離火，將鍋子傾斜，讓蛋皮平滑的蓋在已裝盤的番茄炒飯上，最後依喜好淋上番茄醬就完成了。再用相同的手法製作另外一份蛋皮，就完成兩人份的日式蛋包飯囉。

用作炒蛋的感覺攪拌蛋皮就能做出好看的蛋皮，這次介紹的做法不是用蛋皮包覆米飯，而是直接鋪在上面而已非常簡單，料理新手也能輕鬆挑戰成功喔！

這次介紹的作法不是用蛋皮包覆米飯，而是直接鋪在上面而已非常簡單，料理新手也能輕鬆挑戰成功喔！（Live Japan授權使用）

食譜監修的烹飪老師小介紹：

料理教室「OSAKA DELICIOUS（大阪デリシャス）」的店長‧南 俊宏。作為上班族工作一陣子後，進入社會人士專門的學校進修後轉職成為料理教室的講師。在料理教室「大阪Delicious」擔任講師，除了研發食譜、擔任料理助手外還曾上過電視。日式料理、西式料理、中式料理等負責料理的範圍廣泛。

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