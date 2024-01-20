雪櫃收納｜凍肉食材存放冰格愈滿愈好！日專家4貼士多做1步更保鮮

食材保鮮最佳方法就是放入冰格，因此雪櫃的急凍格/冰格（Freezer）永遠都擠得滿滿，原來這是正確使用冰格的做法。不過，食物的包裝紙/盒不除去的話，冰格就未能發揮最大的效用。日本冷凍專家分享正確使用雪櫃冰格的4項秘訣。



雪櫃的冷藏庫（Refrigerator），一般用於擺讓蔬果，保持新鮮，使剩菜不變質等；另外，就是冰格，雪糕、凍肉及冰塊都存放在這裡。不過，某些食品應該放在急凍或是冷藏，在應用上容易混淆。放於雪櫃內的食物不一定永遠保持新鮮，存放時間太久，也可能會放壞食物，延長急凍肉和新鮮蔬果的保質期有以下方法參考。

建議經常擠滿急凍格，不留過多空隙。（iStock）

日本節目《教えてもらう前と後》邀請製冷和冷凍專家西川先生教觀眾如何正確使用雪櫃冰格。內容主要針對日本人家庭的飲食習慣而探討，譬如日本人烹調時常使用到味噌、七味粉及日式醬油等，這類型食物並不建議置於室溫，反而應搬入雪櫃，但放在急凍或普通冷藏卻有竅門。

味噌儲存於急凍。（《教えてもらう前と後》影片截圖）

舉例說，味噌存放在雪櫃下格（冷藏）是錯誤的，正確的答案是將味噌儲存於急凍。西川先生指出味噌最在未拆開包裝時已經良好發酵，當打開包裝，發酵又再開始進行，口味會慢慢發生變化。但如果將味噌放入急凍，可以停止它的發酵直到永遠。或許用家會想到將味噌儲存在急凍，味噌不就結冰了嗎？

西川先生解釋要使味噌結冰，溫度需低於-30°C，一般家用的冰格溫度約-18°C，因此味噌未會結成冰，不用解凍，並可直接取出用於烹飪。

按下圖了解正確使用急凍格的4項秘訣︰

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正確使用急凍格貼士：

1 擠滿急凍格：避免開關時冷空氣流失

2 移除包裝袋或托盤：若內有血水或會結冰，影響肉質

3 存放七味粉等香料：減風味流失

4 存放已開封味噌：阻止繼續發酵影響風味

托盤和保鮮紙包裝內存有空氣，會可能損壞肉的新鮮，例如氧化。（《教えてもらう前と後》影片截圖）

西蘭花生菜放入充氣膠袋冷藏 延長保鮮期

至於雪櫃下格，即一般冷藏庫，西川先生建議將豉油從室溫搬入雪櫃。因為豉油若長期放在室溫下，味道及風味會改變，放入雪櫃下格會比較正確，不易令風味改變。其次，將蔬菜放入雪櫃前先多做一步，可以使它們保持新鮮，西川先生表示例如西蘭花和生菜等，將它們放入密實袋後，往袋中吹氣，讓塑料袋鼓起包覆蔬菜，這樣能有效延長蔬菜的存放時間。

西蘭花和生菜等放入密實袋後，往袋中吹氣，讓塑料袋鼓起包覆蔬菜，能有效延長蔬菜的存放時間。（《教えてもらう前と後》影片截圖）

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參考資料︰《教えてもらう前と後》