肥媽食譜｜欖菜蓮藕煎肉餅不易散多做1步　蓮藕7好處點分爽或粉？

蒸肉餅與煎肉餅，你喜歡哪樣？煎肉餅顯然比前者更花心思製作，慢慢烘煎，香口而不油膩。肥媽食譜「欖菜蓮藕煎肉餅」，她說大人和小朋友也喜歡，小朋友不肯吃蔬菜，便將蔬菜剁蓉做煎餅成可口小吃，大朋友也可將煎餅做餸下飯，簡易又美味。



欖菜蓮藕煎肉餅 欖菜味鹹小心調味過多

欖菜又名橄欖菜，是潮汕名產，有助開胃消食，幫助消化，增進食慾，因它本身已有鹹味，入饌時不用放太多調味也可。配爽口的蓮藕煎肉餅，是極富地方風味的小菜。此道菜肥媽有不少入廚貼士，使煎肉餅更易成功。

欖菜蓮藕煎肉餅易學易做。（TVB影片截圖）

先將免治豬肉（豬絞肉）、浸好的蝦米放在碗內，加入已剁碎的蓮藕、欖菜，由於欖菜本身已有鹹味，不用放太多鹽、雞粉等，加少許胡椒粉、生粉、蛋清及鹽拌勻。肥媽建議將拌好的豬肉放入雪櫃，令質地更挺身，烘煎時便不易散。然後將一大份肉糰搓成一份份圓餅，放入油鑊，用細火烘煎兩面。如果肉餅沒有經過冷藏，烘煎時較易出水；也易散，此時勿翻轉肉餅，要用細火慢慢煎，煎實一邊才覆轉。待肉餅挺身，可多翻幾次，及加鑊蓋煎，確保豬肉熟透。

按下圖看肥媽食譜及不敗入廚貼士︰

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粉糯蓮藕超甜粟米靠目測 日本專家授揀蓮藕秘技

有說蓮藕分七孔及九孔，七孔藕較粉糯，適合煲湯或燜煮；九孔藕較脆，適合涼拌或火鍋。然而，有時碰見條條皆是九孔藕，如何挑選才好？原來有個簡單的方法，用目測便知哪部分的蓮藕夠「粉」宜燜；哪部分夠爽宜炒。

A蓮藕宜炒、煎，口感更爽。（《相葉學》影片截圖）

據日本揀蔬果業界龍頭代表杉本先生講解，揀蓮藕的重點應該講究「你想要吃甚麼口感？」想燜？想炒？不同烹調方法挑選最好的蓮藕部分來配合。燜蓮藕建議揀大孔、近根部（倔尾）那節。

按圖有答案，了解鑒別蓮藕的方法及原因︰

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蓮藕蒸肉餅、煎藕盒，味道跟用馬蹄的一樣爽口，蓮藕可爽、可糯的口感，在不同的烹調手法中均彰顯獨有的魅力。中醫認為蓮藕味甘性平，不但補益氣血，亦可健脾養胃；在營養學上指出蓮藕本身有7大健康好處，包括改善心血管健康及提高免疫力等，包括以下︰

1.有助養顏活膚

2.促進血液循環

3.有助調節血壓

4.改善心臟健康

5.增強免疫能力

6.有助腸道消化

7.清潔呼吸系統



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肥媽「欖菜蓮藕煎肉餅」食譜︰

材料︰欖菜、蓮藕、豬絞肉、蝦米、蛋清。

做法︰

1.將豬絞肉、蝦米放入碗內。

2.加入已剁碎的蓮藕、欖菜拌勻。

3.加少許胡椒粉、生粉、蛋清及鹽拌勻。

4.搓成圓餅。

5.將蓮藕肉餅放入熱油鑊，用細火烘煎兩面。

6.煎肉餅時可多翻幾次，確保豬肉熟透完成。

參考資料︰《相葉マナブ》 / 《健康食平D》