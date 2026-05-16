去濕湯水食譜｜姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯 健脾補腎消腫1類人不宜
撰文：黃翠衣
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去濕湯水食譜｜去濕消水腫，粟米鬚幫到手，可去除體內濕氣，紓緩由濕重而引起的身體不適或疲勞。此外，去濕亦要健脾，必須同步進行，脾虛致濕重，脾更虛、濕更重。
攝影︰尹嘉蔚
去濕湯水食譜｜粟米鬚加強消水腫功效
姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯，可助健脾、補腎，加粟米鬚便可加強消水腫的功效，粟米鬚性平，味甘，一般沒有副作用，有利水作用。註冊中醫師潘仲恆表示粟米鬚宜用新鮮的，品質乾淨。
黑豆處理 浸軟易吸收免脹氣
黑豆的營養價值很高，營養學上黑豆含有許多類黃酮（Flavonoids）和花青素（Anthocyanin）。烹煮前要將黑豆浸泡於水中，浸軟使用，便於人體吸收黑豆的礦物質，也容易使腸胃消化，避免腸胃脹氣。
姬松茸煲湯 口感似豬肉
姬松茸，又稱巴西菇，原為巴西珍貴野生食用菌，至今各地已廣泛生產，價格相應下調，以乾貨出售，至今算是普羅的養生食材。姬松茸的味道帶甜，味芳香，吸水性高，煲湯後的質感有點似豬肉，可增加素湯的層次。新鮮的茶樹菇及合桃有助提起湯水的鮮味。姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯美味可口，微甜，入喉舒暢。
姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯食譜
材料︰
姬松茸2両
茶樹菇2両
蓮藕1條
合桃1両
黑豆15克
果皮2塊
粟米鬚30克
水3升
鹽適量
做法︰
1. 黑豆洗淨，預先浸泡一晚。
2. 姬松茸及茶樹菇沖洗，其他材料洗淨，蓮藕切塊。
3. 大火煲滾水後，加入全部材料。
4. 水再煲滾後，轉慢火煲1小時，加鹽調味完成。
按圖了解此湯的食材療效：
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潘仲恆中醫師對「姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯」之食用建議︰
此湯可健脾補腎，利尿滲濕，消水腫，每周飲1至2次。
適合一般人飲用，患有痛風症人士卻不宜。
不要太晚飲用此湯，不然會夜尿多，影響睡眠質素。
如有疑問，請向中醫師諮詢。
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