去濕湯水食譜｜姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯　健脾補腎消腫1類人不宜

去濕湯水食譜｜去濕消水腫，粟米鬚幫到手，可去除體內濕氣，紓緩由濕重而引起的身體不適或疲勞。此外，去濕亦要健脾，必須同步進行，脾虛致濕重，脾更虛、濕更重。

攝影︰尹嘉蔚



去濕湯水食譜｜粟米鬚加強消水腫功效

姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯，可助健脾、補腎，加粟米鬚便可加強消水腫的功效，粟米鬚性平，味甘，一般沒有副作用，有利水作用。註冊中醫師潘仲恆表示粟米鬚宜用新鮮的，品質乾淨。

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黑豆處理 浸軟易吸收免脹氣

黑豆的營養價值很高，營養學上黑豆含有許多類黃酮（Flavonoids）和花青素（Anthocyanin）。烹煮前要將黑豆浸泡於水中，浸軟使用，便於人體吸收黑豆的礦物質，也容易使腸胃消化，避免腸胃脹氣。

姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯，加粟米鬚便可加強消水腫的功效。

姬松茸煲湯 口感似豬肉

姬松茸，又稱巴西菇，原為巴西珍貴野生食用菌，至今各地已廣泛生產，價格相應下調，以乾貨出售，至今算是普羅的養生食材。姬松茸的味道帶甜，味芳香，吸水性高，煲湯後的質感有點似豬肉，可增加素湯的層次。新鮮的茶樹菇及合桃有助提起湯水的鮮味。姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯美味可口，微甜，入喉舒暢。

姬松茸的味道帶甜有芳香，質感有點似豬肉，可增加素湯的層次。

姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯食譜

姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯食譜

材料︰

姬松茸2両

茶樹菇2両

蓮藕1條

合桃1両

黑豆15克

果皮2塊

粟米鬚30克

水3升

鹽適量

做法︰

1. 黑豆洗淨，預先浸泡一晚。

2. 姬松茸及茶樹菇沖洗，其他材料洗淨，蓮藕切塊。

3. 大火煲滾水後，加入全部材料。

4. 水再煲滾後，轉慢火煲1小時，加鹽調味完成。

按圖了解此湯的食材療效：

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潘仲恆中醫師對「姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯」之食用建議︰

此湯可健脾補腎，利尿滲濕，消水腫，每周飲1至2次。



適合一般人飲用，患有痛風症人士卻不宜。



不要太晚飲用此湯，不然會夜尿多，影響睡眠質素。



如有疑問，請向中醫師諮詢。



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