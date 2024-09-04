蓮藕功效｜潤肺養顏護心通便7大功效入秋最啱　粉藕爽藕一睇即知?

蓮藕肉質潔白，中醫認為白色的食物能益肺、養肺，生津止喝，特別適合秋季食用，有助改善心血管健康及提高免疫力等。蓮藕可爽、可糯，煮蓮藕湯、蒸肉餅、煎藕盒、燜蓮藕等，在不同的烹調手法都能彰顯其獨特的魅力。



從中醫來看，生蓮藕屬性偏寒，具生津止渴、清熱除煩、養胃消滯、養心生血、調氣舒鬱的效用。（VCG）

蓮藕功效｜生津止渴 調氣舒鬱

蓮藕是蓮的根莖，從中醫來看，生蓮藕屬性偏寒，具生津止渴、清熱除煩、養胃消滯、養心生血、調氣舒鬱的效用。煮熟的蓮藕屬性偏溫，可健脾養胃，補氣養血。初秋之際，爭秋奪暑間暑氣逼人，蓮藕湯更有助紓緩煩悶毛燥的感覺。煲蓮藕湯時建議勿用鐵器，以免蓮藕在烹飪過程中變黑。

蓮藕粟米紅蘿蔔湯，助潤肺生津，消暑解熱及除煩燥。（資料圖片）

至於，蓮藕在營養學中有著不少健康益處，至少7項功效有益身體。

蓮藕功效及好處

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蓮藕功效1：養顏活膚

蓮藕是維他命C的良好來源，當中的抗氧成分有益於皮膚健康。有助促進膠原蛋白的合成，保護皮膚免受自由基和紫外線照射造成的傷害，有效逆轉衰老跡象及減少色素沉著。

蓮藕功效2：促進血液循環

蓮藕有助調節血液循環，提升身體能量，而豐富的銅和鐵，能刺激紅血球的形成。

蓮藕功效3：調節血壓

蓮藕富含鉀，鉀有助保持血管放鬆，減少血管僵硬和收縮，促血流暢順。

蓮藕功效4：改善心血管健康

蓮藕的豐富纖維，有助心臟及心血管健康、降血壓和膽固醇。

蓮藕功效5：增強免疫能力

蓮藕富含維他命C，抗氧成分高，助對抗自由基，保護身體免受慢性炎症傷害。維他命C是膠原蛋白的組成部分，有助保持血管、皮膚和器官的強度和硬度。

蓮藕功效6：幫助腸道消化

蓮藕的膳食纖維，能增加糞便的體積，有助輕鬆排便，預防便秘。對於胃液釋放，分解食物和吸收營養亦有幫助。

蓮藕功效7：清潔呼吸系統

吃蓮藕有助清潔呼吸道，預防呼吸道疾病感染，可清除黏液痰涎，緩解咳嗽。

煮熟後的蓮藕屬性偏溫，可健脾養胃，補氣養血。（尹嘉蔚攝）

【同場加映】揀蓮藕貼士︳粉糯蓮藕超甜粟米靠目測 日本專家傳授簡易秘技

有說蓮藕分七孔及九孔，七孔藕較粉糯，適合煲湯或燜煮；九孔藕較脆，適合涼拌或火鍋。然而，有時碰見條條皆是九孔藕，如何挑選才好？原來有個簡單的方法，用目測便知哪部分的蓮藕夠「粉」宜燜；哪部分夠爽宜炒。

據日本揀蔬果業界龍頭代表杉本先生講解，揀蓮藕的重點應該講究「你想要吃甚麼口感？」想燜？想炒？不同烹調方法挑選最好的蓮藕部分來配合。燜蓮藕建議揀大孔、近根部（倔尾）那節。

按圖有答案，了解鑒別蓮藕的方法及原因︰

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參考資料︰lybrate / Dr.AXE