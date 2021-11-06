Gi味俱全｜黃淑儀示範徐小鳳糖水香滑7大貼士　1招簡易完整剝粟米

中式糖水的種類多到不得了，而黃淑儀（Gigi姐）卻示範了一款「小鳳姐糖水」，原來食譜確實原創於徐小鳳，主要材料為粟米和牛奶，Gigi姐就分享了當中的7個貼士，以及完整剝出粟米粒的秘技！



黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第二季》其中一集，分享了「小鳳姐糖水」的做法，她說自己在加拿大生活時，有一次跟徐小鳳與其他朋友開Party，這些場合大家一般都會預先做好一道菜到來，但小鳳姐卻說：「我即場煮啦。」結果她帶了一大盒牛奶和兩根粟米到來，即場為大家煲這個糖水，Gigi姐說：「所以這個糖水的確是小鳳姐發明，既然無以名之，一於就叫『小鳳姐糖水』。」

Gigi姐說，小鳳姐糖水確實是由徐小鳳發明。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

徐小鳳(視覺中國)

Gigi姐說，起初聽到粟米和牛奶的組合都覺得有點怪，但飲完後覺得很甜、很暖心，派對上的每個人都很喜歡。她又指出，如果要煲紅豆沙、綠豆沙等，都要煮一段時間，慢慢把豆煲腍；而小鳳姐糖水雖然要1花點工夫剝粟米，煲起來卻很快。

請按下圖睇「小鳳姐糖水」的材料、步驟和貼士：

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小鳳姐糖水其實有點像粟米奶露。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

小鳳姐糖水食譜



材料：

新鮮粟米2條

牛奶4杯

糖半杯

牛油1小塊



做法：

1.粟米折成兩段，剝出粟米粒粒。

2.牛奶加入鍋中，開大火，將要滾起時加糖，要不停攪拌免黏鍋底。

3.至糖溶化，加入粟米，邊煮邊攪拌，快將滾起時熄火，加入牛油拌勻即可。



《香港01》亦曾分享過粟米奶露食譜，做法類同，但就沒有加牛油，而是以粟粉水取替，讓糖水變得稠身，大家不妨參考一下。

【中式糖水食譜】粟米奶露清甜滋潤超簡單 剝鮮粟米全靠一隻筷子