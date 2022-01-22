肥媽食譜｜電飯煲茶熏雞半小時新年菜　按壓鬆關節剪雞輕鬆5撇步

很多人也喜歡用電飯煲蒸雞，雞滑軟熟油香四溢，簡單的電飯煲雞菜式具古樸風味的，肥媽推介一道茶熏雞，用上方便的茶包，快捷方便。炮製煙薰味的「武器」可利用煙薰水。



電飯煲茶熏雞 用餘溫燜焗肉嫩入味

先將2個茶包加熱水（約60毫升）浸泡至出味，拿掉茶包，加適量煙薰水增煙薰的味道，用少許鹽及及白胡椒塗勻全隻雞添加底味，再加老抽塗勻表皮令雞上色，將煙熏茶倒入雞腔內。另一方面，將紅蔥頭、薑、蔥、香葉、桂皮及八角放入電飯煲，再放入雞，倒入有剩的煙薰茶，蓋好煮至飯煲跳掣，等10分鐘才開蓋，將雞翻轉再燜，使全雞上色及入味均勻，多燜10分鐘完成。肥媽提醒煮好雞後用餘溫燜焗，雞肉不會老，而且更入味。

材料︰鮮雞1隻、紅茶包2個、煙熏水3湯匙、香葉2-3片、八角2粒、桂皮1段、薑片6-8片、蔥（切段）5-6條、紅蔥頭10粒、粗鹽/白胡椒粉適量、老抽1湯匙。



按圖有電飯煲茶熏雞的做法及貼士︰

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做法︰

1.洗淨香葉、桂皮、八角並浸泡，備用。

2.紅茶包用熱水浸至出味，取走茶包後加入煙熏水拌勻。

3.洗淨雞隻，用鹽、白胡椒粉塗抹內外醃雞，加入老抽塗勻表皮用作上色。

4.將煙熏茶倒入雞腔內。

5.在飯煲內，放入原粒紅蔥頭、蔥段、薑片、香葉、桂皮、八角。

6.再放雞隻連醃料，冚蓋按煮飯模式。

7.煮至中途將雞隻反轉使上色均勻，煮好後多燜10分鐘完成。

剪雞貼士無難度 5個小撇步按壓鬆關節

剪雞，相對斬雞成功率較高，新手剪雞也可順利完成。先取一把鋒利廚剪，剪刀不能鈍，最好是骨剪，剪雞骨時更易。其次，待全雞放涼後才剪，因為剛煮起的雞滾燙，易弄巧反拙灼傷手，另外也無法拿穩雞隻，其次燙熱的雞，雞皮會黐手，容易弄破。

剪雞，對入廚新手來說比斬雞容易得多。（詹郭敏攝）

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按圖看「剪雞」步驟逐格睇：

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想掌握重點？請按圖看以下5個小貼士︰

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參考資料︰big big channel / TVB《健康食平D》