肥媽食譜｜吊燒雞外皮脆口氣炸鍋都做到！剪雞5貼士擺盤無難道

雞，在冬至、新年的團圓飯中從不缺席，如白切雞、豉油雞、鹽焗雞...今次這道吊燒雞由肥媽（Maria Cordero）炮製，簡易而不複雜，用焗爐、氣炸鍋或燒烤爐也可在家「燒」製出外皮脆卜卜的吊燒雞。
吊燒雞皮脆肉嫩又入味 脆皮水必備3材料
肥媽在自己的社交平台定期都會教授各式菜餚，示範如何將複雜的菜式變簡單，「吊燒雞」看似在餐廳級的廚房才可完成，但原來用焗爐、氣炸鍋一樣也可以做到！她更在直播中教授如何預防燒燶的做法。
請按圖看吊燒雞食譜及不敗入廚貼士︰
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剪雞零難度 留意5個小撇步
大排筵席時，總不能原隻上桌，不然會變手撕吊燒雞。斬雞對新手或者太困難，要做到手起刀落、快狠準、擺盤還原並非一朝一夕的事。不懂斬雞可以選擇剪雞，相對下完成度較高較容易，只要跟足以下步驟便可輕鬆完成。
請按圖看「剪雞」詳細步驟：
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【剪雞貼士】唔想只食手撕雞？按壓鬆關節學識5個小撇步剪雞0難度
剪雞並不是想像中困難，除了以上的詳細步驟，以下歸納5個小貼士，掌握重點事半功倍。（請按圖）
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肥媽【吊燒雞】食譜
材料：
雞1隻
醃料：
鹽2湯匙
胡椒粉1/2茶匙
五香粉1/2茶匙
脆皮水材料：
白醋3湯匙
大紅淅醋2湯匙
麥芽糖1湯匙
做法：
1. 雞先洗淨及乾水分，切去肥膏。
2. 雞身塗勻胡椒粉及鹽；雞腔塗勻鹽、胡椒粉及五香粉，醃20-30分鐘。
3. 煲滾一鍋水，先放雞頭汆水20秒。手執雞頭，用滾水淋雞身至雞皮轉色，把雞吊起。
4. 將雞（包括雞腋下）塗上脆皮水，靜置及風乾。在6-8小時內重複3次。
5. 將已風乾的雞放入焗爐，以220°C焗15分鐘，再轉180°C焗15分鐘即成。
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