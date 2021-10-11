魷魚遊戲｜李司棋2種材料自製心形椪糖　網友大讚好潮：想一齊整

NETFLIX原創韓劇《魷魚遊戲》大熱，全球討論度超高，而一向出名跟得上潮流的李司棋（司棋姐），原來都是此劇的捧場客！昨日，司棋姐就在Instagram上載自己親自製作死亡遊戲「椪糖」的短片，原來僅需2種材料就做到，她自製了心形圖案椪糖，並試圖像劇中參加者般挑出圖案，雖然最後闖關失敗，但網友就大讚司棋姐好潮好可愛！



NETFLIX原創韓劇《魷魚遊戲》全球熱爆，主角被迫成為死亡遊戲參加者，挑戰一個又一個隨時奪命的小遊戲，乍看這些遊戲充滿童年回憶，但玩法卻血腥得很。其中一個讓人最深刻的就是「椪糖遊戲」，椪糖是韓國傳統小食，玩家分別收到印上圓形、三角形、星形與雨傘形圖案的椪糖，必須在10分鐘內用細針完整挑出圖案才算闖關成功，即使只是崩了一角，都即時被爆頭慘死。

椪糖關卡的玩法，就是讓玩家先選一個圖案，才揭曉玩法其實是要完整取出椪糖上的相應圖案。（NETFLIX截圖：《魷魚遊戲》）

主角奇勳知道自己抽中最高難度的雨傘椪糖後，立即面如死灰，心想：「完蛋了！」（NETFLIX截圖：《魷魚遊戲》）

藝人李司棋（司棋姐）一向潮爆，她本身是Instagram的超活躍用戶，又是MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo，別名「教主」）的支持者，獲不少年輕人愛戴，昨日她就湊熱鬧在IG post上自製椪糖的片段，並打了一個魷魚Emoji。其實貴為「視后」的司棋姐不但愛演戲，也愛煲劇，她曾說過自己平時愛坐在家中的梳化煲劇，透露自己一次過在NETFLIX看完兩季《屍戰朝鮮》，還問大家有什麼劇好介紹。看來司棋姐很愛看NETFLIX和韓劇，難怪也會看《魷魚遊戲》啦。

本身是演員的司棋姐原來愛煲劇，坐在客廳梳化問大家有什麼好介紹，更曾透露自己已一次過看完NETFLIX上的兩季《屍戰朝鮮》。（Instagram：leeszekee）

昨晚司棋姐在IG分享與心形椪糖的合照，原來椪糖由她親自製作，她更拍下了整個過程，整椪糖的材料絕對簡單到不得了，只需砂糖和梳打粉就行，相信挑出椪糖圖案的難度，遠比製作椪糖高。司棋姐整完椪糖後，嘗試挑出及沿邊位折斷椪糖，不過還是崩了一角，她立刻伸脷慘叫：「I am failed!」獲網友大讚可愛。

司棋姐一臉招積地拿著自己親手自製作的心形椪糖。（Instagram：leeszekee）

請按下圖睇司棋姐製作椪糖的過程：

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看完司棋姐的示範，相信大家也懂得製作椪糖了吧？現實生活幸好沒劇中血腥，就算你把椪糖完全折碎，也不會招來殺身之禍，司棋姐不用擔心。網友對於司棋姐今次的分享也紛紛讚好，10小時內已有6千幾人讚好，網民留言大讚：「司棋姐好緊貼潮流！」「好可愛，跟得好貼！」「想同司棋姐一齊整！」「未試過咁想食糖！」「我也要向你學習，天天向上，追趕潮流。」也有人搞笑說，因為她挑戰失敗，所以與456億韓元擦肩而過，又叫她製作難度最高的雨傘圖案椪糖，問她：「你唔記得用口水穩陣啲咩？」

網友之所以提醒司棋姐用口水，因為劇中主角奇勳，抽中最高難度的雨傘椪餅時，正是在最後3分鐘變陣狂舐，以口水融化糖，才得以破關成功！

奇勳意外發現了讓糖更易融化的秘訣，不用再猛力用針戳。（NETFLIX影片截圖：《魷魚遊戲》）

請按下圖重溫椪糖關卡劇情和奇勳闖關一幕：

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資料來源：李司棋Instagram