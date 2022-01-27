車厘子｜43° South與1887塔斯車厘子4大分別　爽嫩香甜揀邊隻？

每逢1-2月，生果檔或是超市的貨架都一定會有塔斯曼尼亞車厘子（塔斯車厘子）的蹤影，因為它大粒、爽脆、濃甜而成了當紅水果。不過今年市面上除了一盒盒熟悉的鐳射金色包裝外，更有一盒銀灰色包裝並印有「1887」的字眼，價錢更可相差一半左右，兩者之間到底又有何分別？

攝影：黃寶瑩



市面上有不同品牌的塔斯車厘子出售，當中最為人認識的品牌是「43° South」，不過今年出現了一款與「43° South」的包裝設計相似，只是顏色及數字不同，包裝上印有「1887」的字眼。果臨門營銷部主任Christine Kwok解釋，事實上兩款均來自同一個果園（漢森果園Hansen Orchards Pty Ltd）， 一品牌；「1887」為副品牌。

塔斯曼尼亞車厘子（塔斯車厘子）品牌43° South與1887均來自漢森果園。

「43° South」與「1887」塔斯車厘子有何分別？

Christine指兩者雖然來自同一果園，但要成為「43° South」盒內的車厘子需要經過層層篩選及達到指定標準，倘若品質及尺寸未達到指定要求，便會裝入1887的盒中以較實惠的價錢作銷售。換句話說，兩盒的車厘子也是來自同一果園，只是味道及品質上「43° South」比「1887」的更勝一籌。

品質及尺寸未達到指定要求，便會裝入1887的盒中以較實惠的價錢作銷售。

記者找來兩盒「43° South」及「1887」的塔斯車厘子，品種為Kordia作測試，看看之間的分別。Christine表示各品種車厘子的熟成條件不一，以Kordia為例，顏色愈深、體積愈大的代表愈成熟，屬香甜多汁的Kordia車厘子。事實上，單單看顏色已經可以看到分別，再細看測試結果分別也是頗大。

請按圖看「43° South」與「1887」塔斯車厘子的分別（測試品種為Kordia）：

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「43° South」品質最高 「1887」相對經濟實惠

俗語有云「一分錢一分貨」，由於副品牌1887的售價是主品牌的1/2或者1/3，所以在品質上當然不及43° South的車厘子來得香甜碩大，試食過後兩者之間的味道是明顯有差別。Christine表示若然想品嚐優質塔斯車厘子，定必選擇金色包裝的43° South，而想淺嚐或是享用較高品質車厘子的話，可以選擇相對經濟實惠的銀灰色包裝的1887。

若想嘗試塔斯車厘子的獨有風味，可以先從1887這個品牌入手，相對經濟實惠。

至於在挑選、保存方法及防偽特徵，1887的與43° South塔斯車厘子一樣。以挑選為例，可以分為3大重點（請按圖）：

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Christine Kwok為果臨門營銷部主任，今次就塔斯車厘子相關問題給予建議。

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