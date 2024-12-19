揀番薯貼士｜日本專家2招目測揀香甜番薯　圓胖或細長更甜更綿？

番薯營養價值高，可預防水腫、美肌及幫助消化等功效，不少女生更會把它作為瘦身正餐或小食。番薯單憑肉眼難以分辨好壞，一日不拿去蒸，一日不知道它是香甜或是淡而無味。不過，日本就有博士專家教大家如何目測也可選出美味香甜的番薯。



即使是袋狀番薯也可以用這2招揀番薯貼士！（資料圖片／余曉彤攝）

番薯雖然一年四季都有，但冬天捧着熱騰騰的番薯特別滋味。最簡易的烹調方法便是蒸！蒸番薯除了溫度重要外，番薯自身的品質亦非常重要，其糖分愈高蒸出來的效果愈香甜，但怎樣才可以挑選出甜番薯呢？日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》曾邀請千葉大學園藝學部講師山川理博士教授觀眾靠目測揀選甜番薯。

以下哪一條番薯較香甜？

購買番薯時，你會選擇形狀細長的抑或是圓轆轆、肥大的番薯？（日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》截圖）

按圖看挑選香甜番薯的方法︰

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揀番薯貼士｜甜度與生長土壤有關

山川理博士指即使番薯在同一土壤生長，但生長位置會影響其甜度，這與泥土的軟硬度有關。

番薯苗一開始是向下生長，圓轆轆的番薯在較深的土壤成長；形狀細長的番薯在較淺的土壤成長。由於較深的土壤不易乾燥，故番薯毋須不斷儲存糖分，其甜度亦會較低。土壤愈低會變得愈硬，生長深虛的番薯便不能向下生長，向側面生長而呈圓形。

相反較淺的土壤經常受到太陽照射，水分容易被蒸發而變得乾燥。故番薯為了免受惡劣環境影響而保護自己，會將糖分儲存在內部，其甜度亦會較高。較淺的土壤軟硬適中，所以番薯可以自然地向下生長而變得細長。

為了知道兩者差別，節目組用糖度計檢查2種番薯的甜度。圓形番薯的糖度為36.9；細長形番薯的糖度為42.6，兩者相差 15.4%！

揀番薯貼士｜綿滑口感靠目測外皮

從形狀判斷番薯的甜度，從外皮也可判斷番薯的口感！另一位專家日本蔬果業界龍頭代表杉本桑先生在朝日電視台節目《相葉マナブ》中亦教授了如何從外皮得知番薯的綿滑程度。他指剛挖出的番薯粉感較重，而儲存一至兩個月後，番薯口感會變得綿滑。同時，番薯的澱粉會變成糖分，更甜更好食。

按圖看如何從外皮挑選口感綿滑的番薯：

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主要的鑑別重點是剛挖出的番薯或是儲藏後的番薯，這用目測也能知道。

剛挖出的番薯粉感較重，經儲藏後會變綿滑。圖中A番薯是經儲藏，而B番薯是剛挖出的。

A番薯：經儲藏，外皮較乾燥，不會脫皮，外皮緊緊。

B番薯：剛挖出的，運輸過程中引致脫皮。

原因：

剛挖出的番薯水分多，外皮呈滿狀態，但運輸時受撞擊，易使外皮脫落。但番薯儲藏後會變得乾燥，外皮不再緊繃，便不易脫皮。

因此，A番薯品質更佳、鬆軟綿滑，更甜更好味！



蒸番薯貼士｜日本安納芋番薯蒸30分鐘

番薯的製作方式千變萬化，個人認為蒸的已經非常美味，特別是日本的安納芋，蒸熟後的味道及口感可謂驚為天人。安納芋又有蜜甜番薯之稱，肉質軟綿呈深黃色，甜得來帶有蜜糖香味。平常蒸番薯大多只需要15分鐘便會香甜細膩，但安納芋蒸30分鐘的話，口感會變得更加軟糯綿密。

從照片也看得出蒸超過30分鐘的安納芋變得更軟糯綿密！

安納芋蒸30分鐘變得更軟糯綿密！

按圖看蒸番薯更美味方法：

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1 清洗及刷乾淨表皮，但不要去皮！ 帶皮一起蒸，保護番薯內部不接觸過多水分，避免營養流失，蒸出來的番薯水分比較足，味道更好。

2 注水入湯鍋，放入蒸架，開大火煲滾水，放入番薯，讓番薯的表皮在短時間內利用水蒸氣燙成半熟，番薯的味道更好吃。

3 蓋上鍋蓋，改中小火繼續蒸約20分鐘，水溫保持溫熱而不沸騰，番薯中的澱粉酶在攝氏60度左右轉化成糖，番薯肉更軟糯香甜。

4 蒸煮的過程中不要常打開鍋蓋，熟了以後熄火，讓番薯繼續在鍋內利用餘溫燜幾分鐘後取出，令香味及水分不一下子揮發。這樣蒸出來的番薯全熟透，水分足，味道好，軟綿香甜透心。

除了蒸外，番薯甜食也是不錯的選擇，有興趣的話可以參考以下食譜：

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