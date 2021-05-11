21日走佬袋清單｜嚴選3大較低鈉杯麵午餐肉　低糖飲品糖水有咩揀

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-05-11 08:00

若不幸被要求送往隔離營強制檢疫21天，「走佬袋應該執乜嘢？」

或者有人覺得當被強制要求撤離自己的居所時，根本沒有時間去好好準備行李，求其執幾個杯麵、罐頭、飲品…莫講要打包健康食品。但在漫長的21天，面對「臉如死灰」的飯菜，或者一大堆三高食品，對身體肯定有害無益。

如果你希望盡人事揀一些比較健康的主糧、飲品及甜品，包括杯麵、午餐肉、樽裝飲品及即食糖水，遵循較低鈉、低脂、低糖及低卡的方向走，不妨參考以下建議。

杯麵文化跨越地域界限，但為什麼泡麵一定要泡3分鐘？（Matt & Chris Pua/Unsplash）

【泡杯麵】為甚麼泡3分鐘？真相竟不關乎美味！附大廚煮一丁秘技

首先杯麵、碗麵大概是必備項目，當食唔飽、瞓唔著，或代替隔離營飯菜，方便麵夠快又夠味。注熱水、蓋住、等3分鐘食得。這個3分鐘的規則是即食麵的創始人安藤百福（吳百福）發明的，安藤被讚譽為「即食麵之父」，亦是日清食品集團（Nissin Food）的創辦人。

非1分鐘也非5分鐘，究竟杯麵為何要泡3分鐘？按圖詳解，真相原來如此︰

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即食杯麵和碗麵省時方便，但小心攝入太多鈉質，增加患高血壓的風險。記者曾隨機抽檢各大超市內的即食杯麵和碗麵共14品牌38款，了解較低鈉及較低熱量的可選哪些？

記者隨機抽檢各大超市內的即食杯麵和碗麵共14品牌38款，當中逾4成（16款）更超出世衞建議每日鈉攝取上限2,000毫克標準。（尹嘉蔚攝）

按圖參考3大低鈉即食杯麵建議（由高至低鈉含量排列）︰

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與杯麵匹配的有午餐肉，市面上有眾多牌子的午餐肉，有豬肉、火腿或雞肉成分，也有以大豆、小麥蛋白等製成的新餐肉（素餐肉），哪些是較健康選擇？我們實檢了19個品牌31款午餐肉，分別嚴選了3大低鈉、3大低脂及3大低熱量午餐肉，供大家參考。

記者隨機抽檢各大超市中買到的午餐肉共19品牌31款，了解各自所含的鈉質、脂肪及熱量，（尹嘉蔚攝）

按圖總結3大低鈉、3大低脂及及3大低熱量午餐肉︰

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據英國食物標準局，以每100克食物計算，含超過600毫克鈉，便屬於高鈉；含超過20克總脂肪，便屬於高脂。另據世衞建議，以一位每日攝取2000千卡熱量的成年人為例，全日攝取的飽和脂肪不應多於22克（4.4茶匙）；而每日鈉攝取不應多於2000毫克（1茶匙鹽）。人體經常攝取太多鈉質，有機會引致水腫、心血管疾病及高血壓風險，而攝取過量飽和脂肪可能對心血管造成負擔。

按圖了解攝取過量鈉可能出現的6種症狀：

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主食之外，「走佬袋」中可能擺定幾支飲品或幾盒即沖糖水，不論目的為何，感覺上近乎與世隔絕的21天裡，快捷的甜品可以消遣、解悶、解渴或作「安慰劑」。

即飲滋潤飲品的糖含量偏高，若然一天內喝光整支500毫升裝，糖的攝取量已達5茶匙（25克），已達每日糖分攝取上限的50%。

某些飲品、即食糖水需標明低糖成分，但需留意食用分量，據食物安全中心「降低膳食中的鈉和糖」指南引述世界衞生組織建議，一般成年人以每日攝取2,000千卡為例，每日游離糖的攝取量應少於50克（即約10粒方糖）。以抽檢的飲品舉例，每100毫升飲品的糖分有1茶匙（5克），若然一天內喝光整支500毫升裝，糖的攝取量已達5茶匙（25克），已達每日糖分攝取上限的50%。

點擊以下各圖分別了解3款最低糖的飲品 及 即食糖水含糖量（糖含量由高至低排列）：

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