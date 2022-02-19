入廚貼士｜青蔥芫荽保存法留住營養香味　最長保鮮1個月切或不切?

蔥、芫荽等香料，烹飪及調味上可能只用少量，購買時的包裝分量卻很多，用剩了而欠妥善保存，蔥、芫荽很快便會枯萎。有一些方法卻可延續它們的「壽命」並保存香氣。



蔥的保存方法

保存青蔥有「冷藏保存法」和「冷凍保存法」，兩種方法差不多，都是透過冷空氣延長食物的保存期限。

將蔥切成蔥花，裝入容器冷藏/冷凍，或用濕的廚房紙包好，裝進膠袋冷藏，可保存10日。（VCG）

蔥段冷凍保存1個月

大蔥、京蔥等，斜切成粗段後裝入膠袋，放入雪櫃冷凍，可保存一個月。將蔥段解凍後要盡快食用，因為冷凍過的蔥口感會變軟，甜味會增加，適合煮湯或火鍋等。而蔥綠部分冷凍後蔥的味道會消失。

按圖可了解更多蔥的保存5大方法︰

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蔥花冷藏/冷凍保存10日

將蔥切成蔥花，裝入容器冷藏/冷凍，或用濕的廚房紙包好，裝進膠袋冷藏，煮麵或煮湯時方便使用。

在雪櫃內凍乾保存2星期

蔥綠的部分切成蔥花，分散放在廚房紙巾上在雪櫃內凍乾，可以濃縮鮮味，之後可存約2周。

醃漬冷藏保存1星期

將1根蔥切碎，混合1大匙麻油、1/2茶匙鹽醃漬，放入容器冷藏保存。

常溫下保存1星期

最重要是不要洗蔥，將整根蔥裝入紙袋，直立保存。

芫荽的保存方法

芫荽也叫香菜，是廣泛使用的食用香草。它的保存期在常溫的狀態下很短，朝早買了新鮮的芫荽，到傍晚已經頹靡，看到一大棵芫荽尚未用完就崩壞，真是頗浪費。貯存芫荽及保持香味，跟保存蔥的方法類似。

將芫荽切細或略切過後冷凍，莖也切碎末，與葉一起冷凍，可保存1個月。（iStock）

按圖看芫荽的3大保存方法︰

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常溫泡水保存10日

將芫荽切細段，浸在裝了水的容器內冷藏保存，約放到10日。

微波加熱乾燥保存1個月

洗好芫荽，擦乾水後，在耐熱容器裡鋪上廚房紙，把芫荽攤開放在廚房紙上，用微波爐加熱約3分鐘，做成乾燥的香菜。

冷凍保存1個月保留香氣

將芫荽切細或略切過後冷凍，莖也切碎末，與葉一起冷凍，可保留香氣，解凍後要盡快食用。

參考資料︰食譜自由配

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