入廚貼士｜青蔥芫荽保存法留住營養香味　最長保鮮1個月切或不切?

蔥、芫荽等香料，烹飪及調味上可能只用少量，購買時的包裝分量卻很多，用剩了而欠妥善保存，蔥、芫荽很快便會枯萎。有一些方法卻可延續它們的「壽命」並保存香氣。
蔥的保存方法
保存青蔥有「冷藏保存法」和「冷凍保存法」，兩種方法差不多，都是透過冷空氣延長食物的保存期限。
蔥段冷凍保存1個月
大蔥、京蔥等，斜切成粗段後裝入膠袋，放入雪櫃冷凍，可保存一個月。將蔥段解凍後要盡快食用，因為冷凍過的蔥口感會變軟，甜味會增加，適合煮湯或火鍋等。而蔥綠部分冷凍後蔥的味道會消失。
按圖可了解更多蔥的保存5大方法︰
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蔥花冷藏/冷凍保存10日
將蔥切成蔥花，裝入容器冷藏/冷凍，或用濕的廚房紙包好，裝進膠袋冷藏，煮麵或煮湯時方便使用。
在雪櫃內凍乾保存2星期
蔥綠的部分切成蔥花，分散放在廚房紙巾上在雪櫃內凍乾，可以濃縮鮮味，之後可存約2周。
醃漬冷藏保存1星期
將1根蔥切碎，混合1大匙麻油、1/2茶匙鹽醃漬，放入容器冷藏保存。
常溫下保存1星期
最重要是不要洗蔥，將整根蔥裝入紙袋，直立保存。
芫荽的保存方法
芫荽也叫香菜，是廣泛使用的食用香草。它的保存期在常溫的狀態下很短，朝早買了新鮮的芫荽，到傍晚已經頹靡，看到一大棵芫荽尚未用完就崩壞，真是頗浪費。貯存芫荽及保持香味，跟保存蔥的方法類似。
按圖看芫荽的3大保存方法︰
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常溫泡水保存10日
將芫荽切細段，浸在裝了水的容器內冷藏保存，約放到10日。
微波加熱乾燥保存1個月
洗好芫荽，擦乾水後，在耐熱容器裡鋪上廚房紙，把芫荽攤開放在廚房紙上，用微波爐加熱約3分鐘，做成乾燥的香菜。
冷凍保存1個月保留香氣
將芫荽切細或略切過後冷凍，莖也切碎末，與葉一起冷凍，可保留香氣，解凍後要盡快食用。
參考資料︰食譜自由配
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