蔥營養｜蔥花蔥白各有保健效果！抗氧防癌降膽固醇吃蔥集5大好處

蔥是亞洲飲食中常見的食材之一，自蔥段、蔥白到蔥花，因植株含有揮發性的硫化物而帶有微辛微辣的獨特氣味與香氣，總為菜色帶來畫龍點睛的效果。

撰文：文子齊 資料查核：Hello 醫師



除了為飲食增添風味之外，其實吃蔥還有不少你想不到的好處與功效，就讓《Hello醫師》和你一起認識吃蔥的各種好處！

吃蔥5大好處（按圖👇👇👇）

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認識青蔥

青蔥（Scallion）屬於蔥科蔥屬作物，為多年生的草本植物。青蔥可以分成2類——日蔥與北蔥。據台灣農委會表示，北蔥蔥白較短、葉身細長且質地薄硬，產期多集中於6~11月；而日蔥則青葉較厚、蔥白較多，但質地細嫩柔軟易於食用，多數出現在各國料理中的青蔥就屬於日蔥，產期則全年可供應。

青蔥雖然常見為料理中的配角，但蔥的營養價值卻相當高；以中醫觀點而言，蔥的屬性偏溫熱，依據蔥白、蔥綠和蔥鬚等部位而有不同的保健效果。像是青蔥富含有蒜素、抗氧化物烯丙基二硫醚等營養，不僅有殺菌抗菌、通關節、止血的作用，對於清除自由基、調節免疫力亦有不可小覷的作用。

▼為什麼有些人怕吃蔥、韭菜、蒜？（按圖看清👇👇👇）

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吃蔥的5大好處與功效

根據台灣食品藥物管理署研究指出，青蔥含有膳食纖維、維他命C、維他命E、鉀、鎂、鐵等這些礦物質，營養價值相當高，多食用青蔥更有下列5大好處與功效：

1. 改善便秘：青蔥含有果膠，果膠屬於水溶性膳食纖維，能保持腸胃蠕動、保持腸道濕潤，改善便秘的困擾，更能減少大腸癌、結腸癌的風險。

2. 降低膽固醇：青蔥富含黃酮類，即便是蔥鬚也含有植物固醇，有助降低膽固醇，降低罹患心血管疾病的機率。

3. 抗氧防癌：青蔥的特殊氣味來自有機硫化物和蒜素的揮發性成分，維他命C和維他命E也能帶走體內過多的自由基，修補破損的細胞，降低體內氧化作用，有助於排除體內的致癌物質，降低罹癌機率。

4. 提升免疫力：青蔥有槲皮素（Quercetin），槲皮素有抗組織胺的作用，若有過敏與氣喘的人可以靠著吃青蔥改善。此外，蔥的蒜素有揮發性，可殺菌化痰、緩解喉嚨痛。而青蔥並含有β-胡蘿蔔素，能夠保護鼻子和喉嚨的黏膜。

5. 預防血壓升高：青蔥的蔥葉部分有維他命A與維他命C，有助於舒張小血管，防止血壓升高所導致的頭暈，也能讓大腦保持清晰與靈活。

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「蔥」明吃蔥！這4種人少吃

雖然青蔥好處功效多，但以下4種人並不建議吃蔥，以免影響體質：

- 腸胃虛弱者：青蔥屬於辛辣食物，雖有助於身體暖熱，但對於腸胃有一定的刺激，建議有胃潰瘍、胃痛的人避免食用。

- 視力較差者：吃太多青蔥恐損傷視力。

- 體味較重、汗多者：青蔥偏辛辣，若有狐臭的人需要注意食用量，青蔥可能會加重體味。

- 調理體質者：台灣鹿港基督教醫院中醫部醫師林親怡表示，部分因需調理體質而服用苦寒類中藥的養生人士，飲食還是建議避開青蔥，以免屬性偏溫熱的蔥會降低苦寒藥物的藥效。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：吃蔥好處功效多！蔥花蔥白都營養、「蔥」明吃出免疫力】

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