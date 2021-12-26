飲食熱話｜為什麼怕吃蔥、韭菜、蒜？醫生解迷：其實是自我保護

台灣藝人吳慷仁先前在自己的Facebook上發文：「不吃蔥嗎？來…挑起來…我吃。」還問有和他一樣愛吃蔥的人嗎？意外「釣」到1,988則留言，還有5.8萬人按讚，大家都說愛吃蔥。為什麼有人恨不得吃每口食物中都有蔥，有些人的菜一沾蔥就不行？有些人可能是味覺恐懼，有的人則可能是食物過敏，專家建議，嘗試過新食物後，如果感覺不適，以後還是避免吃比較好。



吳慷仁在Facebook上展示出兩張仔細挑出食物中的蔥的照片，不過他不是要把蔥挑掉，而是要把朋友不吃的蔥通通吃光。他說「蔥很營養的，又香又有味。蔥很好吃對吧！對吧！陽春麵沒有蔥不行！炒飯沒有蔥不行！」他還用「這世界沒有蔥，我不行」來強調對蔥的喜愛。

芫荽帶有「醛」味像肥皂、臭蟲

為什麼有些人對某些食物特別討厭？幾年前在自然期刊中有科學研究解開許多人無法接受芫荽氣味的原因，原來芫荽的特殊氣味是因為含有「醛」類，而全世界約有10％到20％的人帶有「OR6A2」基因，有這種基因的人對氣味敏感，吃到帶有醛類的食物，會感覺像吃到臭蟲、泥土、肥皂的味道。

蔥、韭菜、蒜的硫化物是植物防禦系統

而蔥、韭菜、大蒜等辛芫荽則含有「硫化物」。這種硫化物是它們的防禦系統，植物因為無法逃跑，為了避免被吃掉、破壞，有些植物會產生一些化學物質以驅蟲、自我保護。蔥和韭菜等被咬碎破壞時，硫化物從汁液中滲出，有些昆蟲或是微生物可能因此致死，甚至像貓、狗如果吃到蔥、蒜，紅血球還會被破壞，發生溶血症而致命。

▼為什麼有些人怕吃蔥、韭菜、蒜？（按圖看清👇👇👇）

+ 5

台灣精神科醫師楊聰財表示，人的味覺是需要訓練的。科學研究認為，有些味覺是天生，從在娘胎裡就被媽媽訓練，因為媽媽吃什麼食物，可能會反應在胎兒的羊水中，媽媽愛吃甜，寶寶吸收多了，出生就愛吃甜。6個月以後開始吃副食品，寶寶不只腸胃要被訓練來接受不同的食物，舌頭上的味覺也會被訓練。

不敢吃，其實是自我保護

很多小朋友不敢吃沒吃過的食物，這也是一種保護機制，因為他們不曉得這個東西到底可不可以吃。楊聰財說，當人們不敢吃什麼食物，可能是對「從來沒吃過」的食物的擔心和恐懼以外，也可能是從過去嘗試過的不愉快經驗，從而排斥某些食物。

例如有些人吃過後舌頭就無法接受這種味道，有些人可能吃過後引起牙齦腫脹等過敏反應，或是吃了以後腸胃脹氣，或是像吃芝士、牛奶會引起偏頭痛，因為嚐試過有不良反應，以後就不敢吃了。

如果試吃覺得不適，以後盡量避免

蔥、薑、蒜和芫荽等辛芫荽因為含有許多抗氧化成份，很多人會以「這些食物都有益健康，不敢吃好可惜」等話語來建議不敢吃的人不要排斥。楊聰財建議，如果單純是因為沒吃過、怕那個味道而不敢吃，建議可以試試味覺練習，讓自己慢慢習慣那個食物的味道。但如果試吃過發現口腔或牙齦腫脹、灼熱，或是會頭痛、腹脹、絞痛，可能體質真的不適合這些食物，還是盡量避免食用。

相關文章：飲食熱話｜愛飲紅酒也絕對喜歡肉桂？科學研究揭關鍵來自這個物質👇👇👇

+ 4

相關文章：【香料保存】香料變質變味3宗罪 雪櫃係剋星1招測試係咪仲用得？👇👇👇

+ 3

延伸閲讀：

我對疫苗過敏嗎? 醫：出現這些反應屬嚴重型過敏

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」