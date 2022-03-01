牛油果營養｜熟牛油果4大好處鎂鉀更豐富　多做2步有效催熟增營養

牛油果列為超級食物，台灣營養師李婉萍表示，牛油果含蛋白質、纖維及維他命A、C、E，也提供了鉀、鎂、葉酸等礦物質；雖然它的脂肪含量非常高，所屬的是不飽和脂肪酸，對心臟健康有所裨益。﻿



熟牛油果4大好處 加強維他命A吸收

牛油果飽含油脂，有助脂溶性營養素，包括維他命A、β-胡蘿蔔素等在人體中被吸收得更全面。外國曾有研究指，在有番茄醬的正餐中搭配牛油果食用，身體吸收番茄醬的β-胡蘿蔔素提高了2.4倍，轉換為維他命A的效率則提升4.6倍；若再配上紅蘿蔔，β-胡蘿蔔素的吸收率提升6.6倍，換成維他命A效率達至12.6倍，吸收足夠的維他命A可促進眼睛健康。

牛油果飽含油脂，有助脂溶性營養素，包括維他命A、β-胡蘿蔔素等在人體中被吸收得更好。（VCG）

李婉萍營養師指，一份針對超重成年人的研究，比較正常午餐有否加入牛油果的分別，午餐中加了半個牛油果，在飯後3小時內想要再進食的慾望降低4成，對飲食滿意度提高26%，即使午餐中因牛油果讓整體的卡路里和碳水化合物增多，但受試者的餐後血糖水平跟沒有吃牛油果的組別比對，卻沒太大差別。增加飽腹感、降低食慾是較多人認知的事，而有助於血糖管理，吃牛油果或許有潛在作用。

牛油果呈現深啡色，已經十分成熟，果肉軟腍，如果日內即食還是不錯，室溫下多放一、兩天可能會變壞。（尹嘉蔚攝）

成熟牛油果纖維礦物質更豐富

有人喜歡買生一點的牛油果，因為較耐放及新鮮，但吃牛油果的時候，不妨考慮吃成熟偏啡色的牛油果。李表示較生、較青的牛油果在室溫下放幾日，按下去感到肉質稍軟且有彈性，表皮偏啡色時是最好的食用時間。若想催熟牛油果，可將它和蘋果或香蕉一起放入紙袋，放置於陰涼通風的地方加速成熟，熟透的牛油果不但美味，營養價值例如膳食纖維、鉀、鎂等礦物質及不飽和脂肪酸等含量會變得更豐富。

催熟牛油果/吃熟牛油果的4大好處︰

做果昔蘸醬揀深啡皮最細滑

一般來說，如果想即日或隔天後吃，將牛油果攪拌成果昔、搗爛成蘸醬或餡料，也提議大家揀果皮深啡色的牛油果，用手按壓時感到軟腍，蒂頭啡色的為佳，這種狀態的牛油果攪爛後最細滑。若日內會吃並且完全不加工的，挑淺啡色果皮，按壓時偏腍卻有些彈性，蒂頭也是淺啡色的。成熟的牛油果當用刀輕劃時便容易劏開，果核也容易拔掉。

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按圖看清牛油果在不同熟度的分別︰

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參考資料︰健康2.0