牛油果｜降血壓防骨質疏鬆9大好處7類人不宜　日食1個減膝痛5成？

牛油果因為如奶油般的質感、味道和健康益處而成為很受歡迎的水果之一。隨著低碳水化合物和生酮飲食的流行，牛油果等高脂肪食物成為不少人的主食，吃牛油果9大好處值得探索。



隨著低碳水化合物和生酮飲食的流行，牛油果的受歡迎程度一直上升。（VCG）

牛油果逾千種？

過去十年中，牛油果的受歡迎程度一直穩步上升，需求還在不斷增長。墨西哥、拉丁美洲及加洲是最大的牛油果供應商。牛油果實際上有超過一千種不同類型，在香港，我們大部分時間主要看到流行的「哈斯」牛油果（Hass avocado）。

在香港主要看到「哈斯」牛油果（Hass avocado）品種。（VCG）

如何辨認牛油果生熟程度？請按圖了解︰

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3大貼士分辨牛油果生熟程度：

1. 外皮

深綠色至紫棕色的外皮是最完全成熟的顏色。如果是青綠色，那麼至少還需要等待4至5日，才會熟透。如果外皮是黑色，就表示牛油果已經過熟了。

2. 手感

未熟的牛油果手感是硬身；過熟的牛油果手感是過度軟腍。而剛熟的牛油果手感微軟，感覺到有些彈性又不是硬身。

3. 蒂頭

如果是黃綠色，代表剛熟及狀態完美。如果蒂頭是啡色，代表牛油果已經過熟了。而蒂頭是淡綠色的話，剛表示牛油未熟，需要再多等幾日先熟透。

牛油果營養

據美國農業部國家營養數據，五分之一個牛油果（約 40 克）含64千卡、約6克脂肪、3.4 克碳水化合物、少於1克糖及近3克纖維。並蘊含維他命C、E、K 和B雜，還提供葉黃素、β-胡蘿蔔素和omega-3脂肪酸。儘管牛油果中的大部分卡路里來自脂肪，但這些是健康的脂肪，有助於保持飽腹感。當人體消耗脂肪時，會減緩對碳水化合物的分解，有助保持餐後血糖穩定。適量地吃健康的脂肪也有助於皮膚健康，促進脂溶性維他命、礦物質和其他營養素的吸收。

按圖探索吃牛油果的9大好處︰

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1. 有助減肥：牛油果飽腹感強，有助減少飢餓感，又可控制血糖處正常水平，減少整體食物攝取。

2. 預防骨質疏鬆：維他命K對骨骼健康重要，半個牛油果提供每日建議維他命K攝入量的25%左右。

3. 緩解關節痛：牛油果含豐富的多酚和類黃酮，有助預防關節炎和其他炎症。

4. 有益心臟：牛油果是單元不飽和脂肪的極好來源，單元不飽和脂肪是一種有益心臟健康的脂肪酸。約28克牛油果含有25毫克的天然植物固醇（natural plant sterol），有助維持健康的膽固醇水平。

5. 降低膽固醇：研究指吃牛油果可改善心臟病風險，有助降低總膽固醇，及血液中的甘油三酯水平。

6. 防高血壓：牛油果的鉀含量非常高，每100克已有每日建議攝取量的14%。鉀是一種重要的礦物質，有助維持健康的血壓水平。

7. 有益眼睛：牛油果富含抗氧化劑，包括葉黃素和玉米黃質，這些對眼睛健康非常重要，有助降低黃斑病變和白內障風險。

8. 預防癌症：研究發現從牛油果中提取的植物化學物質似乎有助癌前細胞生長，同時促進免疫系統細胞的增長，但需更多研究才能證實。

9. 改善消化：牛油果含豐富水溶性纖維，每半個約有6-7 克。充足的纖維助促進排便，保持消化道健康。

牛油果在緩解關節痛方面似乎有不錯的效果，據美國國家醫學圖書館國立衛生研究院的研究，就有牛油果成分的減膝痛藥進行6個月的測試，膝痛患者每天服用1粒，膝部疼痛降低了50%，往後2個月的膝痛問題再有改善。而日本TBS電視節目曾做了針對肩頸僵硬的實測，發現被測對象在食用牛油果10天後，全部由「硬到爆區」回落到「安心區」。

牛油果高纖高鉀 7類人宜慎吃

縱然牛油果的好處不少，但有以下人士不宜吃太多牛油果，包括有腸胃消化問題、對牛油果過敏、有腎病、低血糖及低血壓的人亦不宜食用。此外，牛油果本身亦含有豐富的維他命K，患有心臟病及服用傳統薄血丸的人士慎吃。

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【同場加映】減肥︳牛油果核茶日飲1杯2周減8kg？專家證可增免疫力5類人不宜

牛油果核茶助瘦身8大原因：

1. 豐富水溶性纖維，改善腸道健康。

2. 促進腸蠕動，預防便秘。

3. 水溶性纖維與油脂結合，促使脂肪排出。

4. 多飲水而抑制食慾，增強飽腹感。

5. 不飽和脂肪食物，助促進減肥。

6. 改善高血糖、高血壓、高膽固醇。

7. 改善中央肥胖。

8. 促進代謝。

按圖睇8大重點綜合牛油果核茶促進減肥的原因︰

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參考資料︰Healthline / Medical News Today / The Nutrition Watch Dog