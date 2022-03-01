雪米糍食譜｜米芝蓮名廚示範1鹹1甜新食法　雪米糍蘋果批滑如忌廉

雪米糍，煙韌的外皮包裹着軟嫩雪糕，不論味道或是口感都討人歡喜。雪米糍看來只有一個食法，但日本牌子雪見將雪米糍的食法一反傳統，由凍食轉為熱食，更邀請了東京米芝蓮一星名店sio大廚鳥羽周作為雪米糍設計了兩種新食法，有鹹有甜令人驚喜！



雪米糍凍食轉熱食 日本品牌推出10款食法

日本樂天雪見往年推出雪米糍的全新食法，將雪到冰冰的焗至半溶化，再加以不同配料成了「禁斷之雪米糍多士」，當時在日本引起討論，網民紛紛嘗試並大讚這個全新食法。「禁斷之雪米糍多士」只需3種材料，分別是方包、芝士及雪米糍，日本樂天在網站上亦提供了多士的不同配搭，如士多啤梨煉奶、肉桂、抹茶等等。

日本樂天雪見推出雪米糍的全新食法，又稱「禁斷之雪米糍多士」。（日本樂天在官網）

請按圖看「雪米糍多士」食譜：

米芝蓮大廚示範2種新食法 一鹹一甜任你選！

由於「禁斷之雪米糍多士」一直在日本大熱，不少網民希望增加口味，日本樂天則邀請了連續兩年獲得東京米芝蓮指南2020、2021一星的代代木上原名店sio主廚鳥羽周作，創作了2款新食法。鳥羽大廚以「在餐廳吃到的雪米糍」為概念及「用刀叉進食」的方向，設計了「煙肉蛋雪米糍」及「雪米糍蘋果批」。

東京米芝蓮指南2020、2021一星的代代木上原名店sio主廚鳥羽周作，創作了2款新食法。（IG@lotte.yukimi）

請按圖看「煙肉蛋雪米糍」食譜：

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若認為又鹹又甜好奇怪，也可以嘗嘗「雪米糍蘋果批」，整個味道都是甜食，又是另一番風味。

「雪米糍蘋果批」同樣用了方包、芝士及雪米糍，不過加多了粒粒蘋果果醬，又是另一番風味。（IG@lotte.yukimi）

請按圖看「雪米糍蘋果批」食譜：

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筆者亦跟著鳥羽周作大廚照辦煮碗嘗試了「雪米糍蘋果批」，不過用的是氣炸鍋而非焗爐。筆者開頭也是半信半疑，不知道雪米糍溶化的效果會否如大廚示範般，嘗試了用170°C氣炸4分鐘，出來的效果跟大廚示範的一樣！至於味道，個人認為甜而不膩，帶顆粒的蘋果果醬將整個多士口感昇華；半融的雪米糍有如蛋糕上的忌廉，在居家抗疫時這個多士實屬一個不錯的消遣活動。

筆者嘗試用氣炸鍋，以170°C氣炸4分鐘，出來的效果跟大廚示範的一樣。（余曉彤攝）

半融的雪米糍口感有如蛋糕上的忌廉。（余曉彤攝）

雪米糍蘋果批食譜



材料：厚切方包1片、雪米糍1粒、芝士1片、蘋果果醬50克、無鹽牛油20克、肉桂粉 少許。



1.在方包的兩面塗上無鹽牛油。



2.小火燒熱鍋，將方包烘至兩面金黃，取出。



3. 在方包上放上芝士及蘋果果醬，中間放上雪米糍。



4. 放入已預熱的焗爐，焗至雪米糍半溶化，取出。



5. 灑上少許肉桂粉，即成。



資料來源：YOUTUBE@お口の恋人 ロッテ 【LOTTE】 公式チャンネル