蛋食譜｜陳倩揚田園蛋餅高纖高蛋白　15分鐘食譜蘑菇秋葵任配搭

免焗蛋餅（Pan Quiche），食材配搭任君選擇，重點是做法簡單，不論作為早餐或是下午茶都是不錯選擇！以陳倩揚在自己的社交平台分享的田園蛋餅食譜為例，她在蛋餅中加入大量的蔬菜，搭配富含蛋白質的蝦仁，即成了營養豐富的小食。



15分鐘懶人免焗蛋餅 一次成功切記細火！

蛋餅（Pan Quiche）由簡單的食材組合而成，陳倩揚指它有如西式的大阪燒般，基本上任何材料如蜆肉、蘑菇、秋葵都可以作為蛋餅的食材，只要是你喜歡的或者利用家中現有的食材便可，不需用什麼花巧食材。一般蛋餅需要焗製，不過陳倩揚則利用了一個企身的小煎鍋，以煎焗的方式來代替焗爐，將整個烹調過程複雜簡單化。此外，她還提醒整個製作過程謹記用小火，若利用中火或會容易將蛋餅的底部煎燶。

陳倩揚在自己的社交平台教授蛋餅做法。（圖片來源：陳倩揚Facebook）

倩揚在直播中示範的蛋餅除了加入一般的蔬菜外，更有4隻蝦仁伴碟，大大增加了整個小食的蛋白質。以每100克煮熟的蝦為計，已有23克的蛋白質含量，其脂肪含量只有2克，對比肉類相對較低脂。

以每100克煮熟的蝦為計，已有23克的蛋白質含量。（圖片來源：陳倩揚Facebook）

請按圖看陳倩揚「田園蛋餅」食譜及步驟：

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陳倩揚「田園蛋餅」食譜



材料：雞蛋、三色椒絲、甘筍絲、車厘茄、洋蔥粒、芝士碎；調味料：牛奶、味醂、鹽。



做法：

1. 雞蛋拂打後加入調味料拌勻備用。

2. 整個煎鍋掃上油，中火燒熱鍋。

3. 加入洋蔥粒爆香，再加入三色椒絲及甘筍絲炒香。

4. 煎鍋離火，加入一半的蛋液。

5. 轉小火，以炒蛋形式先將中間的蛋液煎至7成熟。

6. 於蛋餅中間加入芝士碎，倒入餘下的蛋液及切半的車厘茄。

7. 加蓋，小火煎5分鐘，其後熄火，利用餘溫焗10分鐘即成。



資料來源：陳倩揚Facebook