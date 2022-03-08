Omicron｜打針後飲食宜忌避免紅肉蛋糕　加強疫苗防護多吃7類食物

配合疫苗通行證防疫抗疫措施，抵抗Omicron新冠肺炎影響，愈來愈多民眾打針接種疫苗。打完針之後需配合均衡的營養攝取，多吃7大食物提高疫苗的保護效果；同時避免攝取讓身體發炎的食物，減輕打針後不適。



打完疫苗後，身體開始啟動免疫反應，對抗進入體內的病毒株。據美國疾病管制局（CDC）的網站資訊，當接種疫苗後，約需要數星期，人體才擁有更全面的免疫能力；另外，《Perspectives on Psychological Science》期刊曾有研究指出，人體營養不良會降低疫苗的保護效果，尤其在長者身上更為明顯。

薑黃中的「薑黃素」，營養價值素來備受推崇，抗氧化功效強，亦有助紓緩炎症。（GettyImages）

打針後多吃7類食物 增強疫苗保護力

打針之後多攝取維他命、礦物質等抗氧化營養素，同時少吃容易使身體發炎的食物，可強化疫苗作用，緩減身體不適。美國營養師Dawn Jackson Blatner提醒，均衡飲食比起保健食品對免疫系統的幫助更大，從日常飲食著手，建議多吃以下食物：

+ 5

1.蔬果

蔬果富含維他命C、抗氧化的營養素，抑制體內自由基，幫助身體對抗氧化反應，例如椰菜花內含蘿蔔硫素（sulforaphane），有不錯的抗炎效果。吃煮熟的菜也可促進營養素吸收，幫助消化。

2.洋蔥、蒜頭

洋蔥和蒜頭含大量益生菌（prebiotics），它是腸道好菌的養分，可透過膳食纖維中攝取。有研究指腸道環境健康，有助於合成足夠的血清素，提升免疫力及幫助入睡。

3.綠茶

綠茶內含兒茶素多酚類，是很強的抗氧化劑，有助保護細胞免受自由基攻擊，進而阻止發炎。

4.三文魚

三文魚含大量Omega3脂肪酸，其中的止炎素（resolvin）和果膠（pectin）都有抗發炎效果。

5.薑黃

薑黃中的薑黃素（curcumin）有助抗發炎，喝果昔、奶類、吃沙律也可加一點薑黃補充營養。

6.藍莓

藍莓含豐富的抗氧化營養素，研究指多吃藍莓有助於血清素生成，提高免疫力之外，也讓情緒穩定。

7.水

列治文大學（University of Richmond）醫學中心食物營養部門臨床營養主任提醒，接種疫苗前後，一定要喝充足水分，一日至少喝夠8杯水，才達到建議的攝取量。

打針前後避免吃5類食物 抗炎減輕不適

在接種疫苗後幾天內常見的副作用，包括注射部位疼痛、腫脹 、疲倦、頭痛、肌肉痛、關節痛及發燒等都是身體啟動發炎反應，要使紓緩發炎反應帶來的不適，需要減少或避免吃容易引起/加劇身體發炎的食物，若果打疫苗前2至3天前頻繁食用，接種後可能引發更多不舒服，以下5大類食物暫時避免食用︰

1.麵粉類食物

2.高糖分食物

3.高溫油炸食物

4.奶製品

5.紅肉類



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+ 2

同時，戒除不良的生活習慣，抽煙、酗酒、熬夜、睡眠不足可能會減弱身體。哈佛醫學院睡眠專家提醒，接種疫苗前後1星期有良好足夠的睡眠，可增進疫苗的保護力。

參考資料︰Perspectives on Psychological Science/康健/ETtoday

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