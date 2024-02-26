燕麥奶營養｜降膽固醇防便秘4好處 1杯=半碗飯碳水化合物無糖都甜

燕麥奶營養｜植物奶飲品的主要來自大豆、杏仁、椰子、大米及燕麥等，當中較普及的有豆漿、燕麥奶及杏仁奶，經常替代牛奶，例如是沖泡咖啡時使用。以燕麥奶來說，它有哪些好處勝於牛奶？



燕麥奶4大好處 紓緩便秘降膽固醇

1.不含乳糖

燕麥奶不含乳糖，適合患有乳糖不耐症人士，不會像喝了牛奶後會導致腸胃不適甚至肚瀉，因此不含乳糖的燕麥奶可以代替牛奶。另外，對牛奶敏感的人士也可用燕麥奶代為補充。

燕麥中的食用纖維屬水溶性纖維，其中的β-葡聚醣能幫助降低膽固醇。（資料圖片）

按圖了解燕麥奶4大好處︰

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2.紓緩便秘

燕麥本身含豐富纖維，特別是帶殼的粗燕麥，高纖食物能刺激腸胃蠕動，幫助緩解便秘。

3.降膽固醇

燕麥中的食用纖維屬水溶性纖維，其中的β-葡聚醣能幫助降低膽固醇。

4.消除緊張

燕麥的維他命B雜豐富，而每100克燕麥中的葉酸（維他命B9）含量有190微克。葉酸是製造紅血球不可缺的物質，有助於細胞合成及消除緊張感。

燕麥奶蛋白質是牛奶的1/4

燕麥奶可在零售市場中購買，也可以自製，將燕麥烘香後待涼，加凍水攪拌均勻，過濾隔渣後飲用。燕麥奶的口感跟牛奶類似，但蛋白質含量比牛奶低，一杯（250毫升）牛奶含8克蛋白質，燕麥奶的蛋白質含量較少，一般只是牛奶的四分之一或以下。

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燕麥奶碳水化合物1杯=半碗白飯

燕麥奶主要是碳水化合物，一杯已有25克，約半碗白飯的碳水化合物。消費者最好選沒有額外添加糖的燕麥奶，碳水化合物含量會更高， 因而要特別留意，最好選擇無糖成分，燕麥因為本身含碳水化合物，自帶些少甜味，因此不額外添加糖的燕麥奶會較理想，尤其是需減肥及控制血糖等人士，同時也要留心攝取量。

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參考資料︰張瑜芹醫生 / 養和 健康