減肥｜燕麥奶並非燕麥加上牛奶？高膳食纖維低脂成瘦身減重恩物

撰文： NOW健康 最後更新日期： 2021-03-20 15:02

配上咖啡、運動營養品，燕麥奶成為時下最流行的飲品，許多人以為燕麥奶就是燕麥加上牛奶，其實不然，營養師表示，燕麥奶主要成份為水、燕麥、菜籽油，如果從成分來看，燕麥奶還比較像是豆製品。

《經濟學人》更將2019年訂為「純素之年（The Year of the Vegan）」，全球捲起低碳素食飲食風潮，歐美咖啡界以「植物燕麥奶」代替牛奶，不久後台灣知名咖啡廳也加入戰場。

最近燕麥奶業者推出不同口味燕麥奶，而咖啡店也將燕麥奶導入自家飲品、推出不同新風味，如「抹茶燕麥（奶）拿鐵」、「燕麥焦糖瑪奇朵」、「香草拿鐵換燕麥奶」，消費者反應熱烈。

▼燕麥奶非乳製品？燕麥奶的營養價值？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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事實上，燕麥奶正確名稱應為「燕麥飲」、「燕麥穀物飲料」。熟化後的燕麥，加入水研磨，過濾後加入菜籽油，並透過乳化系統進行穩定，這就是燕麥奶。有些國家認為禁止燕麥奶製品稱作燕麥「奶」，因為容易讓消費者搞混，以為裡面添加牛奶。

燕麥奶非乳製品，且不含麩質及堅果過敏原，因此大受歡迎，調查發現，網友選擇喝燕麥奶理由為「香醇好喝」、「有滑順的奶味…甜而不膩」等，幾乎都是口感評價。

分析燕麥奶營養價值，雖然蛋白質成分低於牛奶，但含有豐富的植物性的膳食纖維，脂肪含量也低於牛奶，因此，適合於乳糖不耐症民眾，並能減少皮膚過敏，成為「低脂減重」飲食新寵兒。

台灣國泰醫院營養師張斯蘭表示，燕麥是五穀雜糧的一種，屬於未精製的穀類，不少人將燕麥當成早餐主食，例如，煮成燕麥粥，或在牛奶裡加入燕麥，容易有飽足感，且具有豐富的膳食纖維等營養成分。至於購買燕麥奶產品，應該注意其熱量標示，以免攝取過多熱量。

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