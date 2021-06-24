減肥｜多飲燕麥奶有效瘦身？網友推薦一日三餐菜單甩走5公斤肥肉

撰文： Bella儂儂 最後更新日期： 2021-06-24 15:02

近兩年健身熱潮逐漸成主流，連帶著低脂健康餐也跟著盛行～甚至市場上也相應推出熱量低、膽固醇低、健康且素食者也可食用的植物燕麥奶！到底燕麥奶怎麼喝最能甩肉？日常的瘦身減肥餐又該怎麼搭配才均衡？台灣PTT討論區網友超受歡迎一日三餐燕麥奶瘦身菜單，成功甩肉5公斤絕對沒問題！

▼傳說中的「燕麥奶瘦身菜單」（按圖👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

早餐 : 燕麥奶+堅果+香蕉

在早餐部分，最重要的一個關鍵，就是要吃得豐盛、吃得營養！早餐的選擇上你可以搭配一杯燕麥奶，和一把堅果、適量香蕉混打成香蕉堅果燕麥飲，燕麥奶中的非水溶性膳食纖維，能促進腸道蠕動，同時抑制膽固醇和脂肪的吸收，堅果與香蕉則能填滿飽足感，簡單又清爽。

午餐 : 燕麥奶+燕麥片+粟米/蔬菜

接著進入到中餐，中餐沒什麼訣竅，就是吃飽、吃健康就對了！在選擇上你可將一碗飯碗量的燕麥奶，搭配燕麥片、粟米、蔬菜加熱煮成燕麥粥，營養均衡且能替代澱粉類的飽足感，吃起來有口感又能攝取到蔬菜，健康又低脂。

充飢點心 : 水果燕麥飲

到了下午，難免會有些嘴饞想吃點小東西，但正在減肥的你，零食、甜食千萬要避免！在解嘴饞的小點心挑選上，你可以選擇用多種低糖分水果，與燕麥奶打成綜合果汁奶昔，消暑解渴還有適度的飽感，工作時來一杯酸酸甜甜的口感心情也會跟著變好呢～

按下圖可了解燕麥奶的營養要點、各牌子的熱量及含糖量（由高至低熱量排序👇👇👇）︰

+ 10 + 10 + 10

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晚餐 : 水煮雞肉、雞蛋+綠色燕麥奶昔

到了晚餐時段，不能吃多但要補足這天所流失的營養！一整天沒有攝取肉類、蛋白質，可以搭配在晚餐裡！選擇上以適量水煮雞胸肉，但奶素者也可以用雞蛋取代，並搭配一杯特製綠色奶昔！（燕麥奶＋香蕉＋牛油果＋青瓜＋蔬菜）營養滿分還能加速腸道蠕動、解決你的便秘問題。

最後還是要提醒，每種減肥瘦身方式不一定適合每個人，執行之前一定要評估自己的身體健康條件、與醫生諮詢後方可行動，且遵循均衡、健康的飲食、運動習慣，才能瘦得健康又漂亮。

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