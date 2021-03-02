【燕麥奶食譜】杏仁燕麥奶避免黏糊3大貼士　少糖健康天然無添加

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-03-02 08:00

燕麥奶植物奶之一種，現於市場上廣泛出售。坊間某些牌子的燕麥奶含高糖及添加劑，售價亦非十分便宜。其實，自製燕麥奶十分簡單，幾個步驟，3個實用貼士便獲得美味的燕麥奶。

自製燕麥奶十分簡單。

製作燕麥奶有一個缺點，就是容易變得黏稠似麥皮，當倒出來的燕麥奶缺乏流動的狀態，卻似漿糊一般的便叫失敗。自製燕麥奶可以用燕麥片或麥皮，也可添加一些自己喜歡的堅果，例如食譜中用到的杏仁片來提升風味，只用燕麥也可！建議大家先用白鑊（沒有放油的鑊）細火慢炒燕麥片及堅果，目的在增強整體香味及層次。需記得炒過的燕麥片，必須待完全涼透才使用。

倒出來的燕麥奶要有流動的狀態才是成功。

要避免燕麥奶黏黏糊糊，有3個要點提醒大家。首先，要用冷水，因熱水會使燕麥的澱粉和黏性增多，使燕麥糊化。其次，不要過度混合，高速攪半分鐘已可，如果攪拌的時間太長，燕麥水開始變暖，燕麥容易糊化。最後，在隔渣過濾時，不要過度擠壓，要輕柔避免擠出太多澱粉。你可以加少許鹽來吊起燕麥的甜味，攪拌好的燕麥奶，放入有蓋的密封瓶，置於雪櫃冷藏，可存放約5天，但建議最好盡快飲用完畢

杏仁燕麥奶食譜

攝影、攝錄︰陳嘉杰、李敏聰

剪接︰呂志豪

健康小貼士︰

燕麥富含碳水化合物和纖維，蛋白質和脂肪也高於大部分穀物，另外富含多種維他命和礦物質，例如錳、磷及鎂。燕麥中的可溶性纖維β-葡聚醣（Beta-glucan）含量高，可有助降低膽固醇和血糖水平，促進腸道益生菌及增加飽腹感，並有助降低壞膽固醇及心血管疾病的風險。

燕麥中的可溶性纖維β-葡聚醣（Beta-glucan）含量高，可有助降低膽固醇和血糖水平。

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