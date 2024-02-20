三高飲食｜65歲三高婦食大白菜3個月降血脂瘦5kg　1食法最留營養

中風是腦組織缺氧一種，近年有年輕化趨勢。台灣一個健康節目中，有位醫生就分享了其中一個「小中風」病例，一位患有三高的65歲婦人，出現「小中風」症狀，且次數愈來愈頻密，最終卻因為食大白菜，3個月後三高情況得到改善、減去了5公斤，亦再沒有小中風症狀。



小中風是什麼？

根據衛生防護中心資料，中風即是「腦血管意外」，是由於腦部血管「阻塞」或「爆裂」，令腦組織不能得到充份的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，產生各種神經症狀。台灣健康節目《健康好生活》請來腎臟醫生洪永祥，他解釋中風其實有小中風，即「暫時性缺氧」，雖然不是即時有半身不遂、暈倒等嚴重症狀，但已是嚴重警號。

三高婦不愛吃蔬菜 常疲累泌尿道感染

節目本來是介紹「白菜家族」，洪永祥醫生就說，這類十字花科蔬菜能抗發炎、抗老化，是非常保護血管的蔬菜，台灣有很多人有代謝症候群，俗稱「三高」，其實更要多吃十字花科蔬菜。他分享一個病例，一位65歲的女士有三高，她從小就不喜歡喝水，每天只喝不到500毫升的水，也不愛吃蔬菜，因此不僅血糖、血脂、血壓高於正常水平，泌尿道還常常感染，經常感到疲累。

十字花科蔬菜能抗炎和保護血管。（YouTube截圖：《健康好生活》）

每周3次手發麻 發現1/3血管堵塞

直至有一天，該名婦人舉高手晾衫，右手發麻，感覺像中風，幸好休息了5至10分鐘就沒事，但這種情況愈見頻密，一星期約出現2、3次，她很怕自己中風，立即去求診。洪醫生說：「我聽她這樣講，就知道是小中風，這叫做暫時性缺氧，是中風的前兆，要很小心喔！」他把病人轉介到神經內科，照頸部動脈超音波後發現，頸部有1/3血管已堵塞，便開藥給她吃，並叮囑她多喝水、多吃膳食纖維。3個月後，病人回來覆診，竟瘦了5公斤，血脂等指數亦有改善，醫生就問她做了什麼，病人坦言自己仍然不喜歡喝水，但每天吃一大碗大白菜，結果3個月內再沒有出現「小中風」。

腎臟醫生分享病例，一位「三高」及「小中風」的婦人，靠食大白菜降三高。（YouTube截圖：《健康好生活》）

醫生補充，大白菜有96%都是水，加上膳食纖維高，能讓油脂降掉之餘，亦蘊含抗發炎的物質。如果大家真的不想喝水，可用大白菜補充。

大白菜有96%都是水，且含豐富膳食纖維。（photo-ac）

接著，洪醫生又用圖象解釋，血管硬化是一個逐漸發生的過程，不是一下子的，他先是發炎，再來產生纖維斑塊等，當血管破掉就會猝死，但其實前期還是可以抑制。

洪醫生說，動脈硬化不是一下子形成，是累積而來，及早發現還是能抑制。

講完了大白菜，若你想知道如何挑選，不妨參考下圖：

【揀蔬菜貼士】茼蒿大白菜打邊爐必備 日專家教睇1個重點包爽甜

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白菜上黑斑是正常 營養集中內側葉子

至於有時看到白菜上面出現黑色斑點，讓人以為是變壞或不乾淨等，其實只是白菜正常的植物化學作用，對營養和衛生皆沒有影響，可當作普通白菜一樣食用。

此外，網上亦流傳一種食法，說是可以減少大白菜營養流失，日本營養師牧野直子在著作《料理與營養的科學》提到，大白菜的葉子先是以放射狀往外生長，到一定程度後，才往內蜷曲生長並結球，此時外側的菜葉會運送養分至內葉，讓它們順利成長，故大白菜的營養其實集中在內側的葉子，氨基酸比外側多出14倍！因此，若從外開始剝大白菜葉，內側的菜葉會流失營養、水分和甜味，煮食網站就建議從內側開始煮白菜，用刀子或湯匙從中間內側挖空菜葉，比起從外剝離更好。