烚蛋貼士｜保溫杯烚蛋/溏心蛋/溫泉蛋時間表 多做1步效果更好？
撰文：余曉彤
出版：更新：
烚蛋不一定要開火，利用保溫杯/燜燒罐的特性也可以進行無火烚蛋，燜焗不同時間更可「煮」出溏心蛋和溫泉蛋，比起開爐煮的更容易掌握，但切記勿漏這一步。
攝影：余曉彤
保溫杯煮蛋多做1步效果更好
烚蛋看似簡單，但也會遇到不同問題如蛋白黏蛋殼、蛋白仍未凝固等，不過，「保溫杯烚蛋」溫度穩定性高，更容易掌握。「保溫杯烚蛋」做法非常簡單，只要洗乾淨雞蛋，先用熱水預熱保溫杯，再把放進雞蛋保溫杯便可，連電磁爐也不用開。
烚蛋方法層出不窮，如加鹽、大滾水中放入雞蛋等，但這些通通太麻煩，以下所用的烚蛋方法好比還原基本步，只需利用保溫杯/燜燒罐和熱水，不用開火便可「煮」出自己喜愛的烚蛋。不過，放入雞蛋前最好為保溫壼預熱，提升壼內溫度，令溫度更穩定，但很多人都忽略這一步。
請按圖看「保溫杯烚蛋」做法：
+4
保溫杯烚蛋步驟
步驟1｜保溫杯內注入熱水預熱，加蓋略搖晃1分鐘，有助提升保溫杯內的溫度。倒水。
步驟2｜將雞蛋放入保溫杯內。注入熱水蓋過雞蛋表面，加蓋靜置15-20分鐘，倒水即成。
輕鬆剝蛋殼：雞蛋沖凍水有助容易脫殼。從底部撕開蛋殼較容易完整地撕走殼碎。
燜焗蛋時間表：
溫泉蛋12分鐘；溏心蛋17分鐘；水煮蛋22分鐘
雞蛋營養豐富，而烚蛋的營養流失最少又最簡單且飽肚，隨著烚蛋時間的長短更令蛋白、蛋黃「變樣」，最受人喜愛的大多是溏心蛋和溫泉蛋，麵食、丼飯加一隻半熟蛋日式風味即時大增。
記者根據水煮蛋的烹煮時間作出試驗，嘗試縮短時間來燜焗出溫泉蛋和溏心蛋。根據測試，燜焗12分鐘蛋白變得凝固，蛋黃也開始變稠，接近溫泉蛋；燜焗17分鐘的蛋白更固定，蛋黃是溏心；燜焗22分鐘的蛋白與蛋黃也完全凝固，有充實的質感。不過需留意每一個保溫杯/燜燒罐的保溫效能不一，效果未必一樣，時間可作參考。
延伸閱讀：【蛋煮法】烚蛋必成功8大貼士 實試3種方法加一種材料防爆殼！