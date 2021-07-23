甜品食譜｜自製美味下午茶梳乎厘班戟　配上牛油楓糖賣相超吸引

防疫期在家也能來份美味下午茶，利用低筋麵粉、鮮奶、川果雞蛋、細砂糖，再加上不沾平底鍋就能自製梳乎厘班戟囉！



梳乎厘班戟食譜（按下圖看清！）

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此份量約可做6個梳乎厘班戟。

- 冷藏雞蛋：3顆（分成蛋白3顆、蛋黃2顆，剩下1顆蛋黃冰起來煮菜或做烘焙用）

- 牛奶：20c.c

- 砂糖：25克

- 低筋麵粉：25克

- 自製香草精：1小匙（可省略或改用市售香草精）

- 無鹽牛油：適量



做法：

1. 將2顆蛋黃打散加入牛奶、香草精及過篩麵粉一起攪勻至無顆粒粉狀即可。

2. 蛋白先以電動攪拌器中高速打至粗泡加入1/3砂糖。

3. 中高速攪打至蛋白氣泡變細緻體績變大時再加入1/3砂糖。

4. 繼續中高速攪打至蛋白明顯變大變白，加入剩下砂糖打發至提起有小彎勾轉低速攪打約20秒即可。

按圖看解釋白砂糖在甜品製作上的5大作用︰

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5. 將1/3蛋白霜加入【做法1】中以切拌方式拌勻。

6. 將【做法5】倒入剩下的蛋白霜中，以左手轉盆右手輕輕從底部翻起切拌方式拌勻。

7. 平底易潔鑊以小火加熱刷上薄薄一層無鹽牛油。

8. 用舀冰匙或大湯匙舀一大匙麵糊至鍋中，轉微火蓋鍋蓋煎2分鐘。

9. 開鍋蓋再舀一大匙麵糊至【做法8】的麵糊上。

10. 在鍋中空檔倒入1小匙水，蓋鍋蓋燜煎4分鐘，翻面倒1小匙水蓋鍋蓋續煎4分鐘即可。

廚藝公社社員留言：「舒芙蕾的美味，令人著迷，謝謝分享！」、「啊！！想到日本啊，好想吃」、「舒芙蕾我家孩子吃過一次就愛上」、「有機會可以試試」。

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