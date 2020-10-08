【降血糖食物】舞茸湯舞茸飯簡單易做　維持血管年輕防三高減肚腩

維持血管年輕和避免腰腹肥胖有新發現！舞茸湯，有助抗血管老化、減少脂肪堆積於肚腩及腰間，防止中央肥胖。

日本神戶藥科大學難波宏彰教授指舞茸中的多醣體「MX Fraction」，可助促進體內中性脂肪和血液中壞膽固醇分解。（鄧穎琪攝）

隨著年齡增長，肚腩及腰間兩旁贅肉現形，血管健康狀態日差。日本神戶藥科大學難波宏彰教授表示，舞茸中的多醣體「MX Fraction」，當進入人體時，可有助促進體內中性脂肪和血液中壞膽固醇分解，減少內臟脂肪囤積。到目前為止，這種物質僅在舞茸中發現。難波教授從事舞茸研究已有40多年，他推介「舞茸湯」來平穩餐後血糖波動，從而改善血管健康，並減少中央肥胖的出現。而舞茸對預防高血壓、糖尿病、高血脂症等有積極貢獻。

舞茸湯有助平穩餐後血糖波動，改善血管健康，減少中央肥胖。（龔嘉盛攝）

按下圖有舞茸湯、舞茸冰的做法及好處 ︰

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心臟科醫生池谷敏郎博士亦談到舞茸的健康益處︰「舞茸中的膳食纖維和β-葡聚醣有望起到抑制血糖水平升高的作用。它可延緩由於血糖波動而引起的血管衰老，因此使血管保持年輕。」除了煮湯，「舞茸鯖魚飯」亦是良好的保健食物，池谷醫生表示舞茸可抑制血糖水平的波動。

按下圖了解「舞茸鯖魚飯」的益處及做法︰

舞茸對健康有益處，助降血脂、降壞膽固醇水平及有助防癌。（鄧穎琪攝）

想知更多舞茸對健康的好處，請按下圖了解︰

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參考資料︰《教えてもらう前と後》